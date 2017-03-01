中國加速清理殭屍企業 去年破產案5665件
〔編譯盧永山／綜合報導〕根據中國最高人民法院公布數據，受到經濟成長放緩影響，去年中國法院受理的企業破產案件達5665件，較2015年暴增54%，3602件獲得審結，其中85%是進行清算。英國「金融時報」指出，這顯示中國政府利用法院，加速處理負債累累殭屍企業，並且降低產能過剩。
北京大學深圳研究生院法學教授范德（Susan Finder）表示：「省級法院在公告破產案件時，都說這是為了清除殭屍企業，讓經濟更有效率，其想法是拯救能救的企業，並清算不能救的企業。」
儘管最高人民法院並未公布完整的區域數據，但似乎有很高比例的破產清算企業來自以中小型製造業聞名的中國東部地區，去年光浙江省和江蘇省就超過1600件。許多破產清算企業也來自經濟陷入困境的中國東北地區，其中346件來自遼寧省。
受到鋼鐵業低迷不振影響，遼寧省去年經濟產出（GDP）萎縮23%，去年該省爆發引起震撼的企業破產清算案件：東北特鋼在爆發一連串債券違約後，已在去年10月宣布進行破產重整。
中國有數千家殭屍企業是靠著地方政府和國有銀行的支持才能苟存。中國國務院國有資產監督管理委員會去年編錄一份中央政府擁有的殭屍企業名單，列出合計資產達3.1兆人民幣（4500億美元）的2041個問題企業。
中國人大早在2007年就通過現代化的破產法，卻很少使用。債務爭議通常透過私下協商解決，這是因為地方官員更擔心企業破產將造成大量失業，較不擔心會激怒債權人。
浙江大學法學教授葉增勝表示：「中國經濟正處於下滑趨勢，導致企業破產案件增加。但總體而言，破產案件數量仍保持在低位，因中國政府使用股轉債和公私合夥等不正規方法，讓無法償債的企業活了下來。 」
在2008至2015年期間，中國的法院共受理近2萬件企業破產案。國際貨幣基金（IMF）去年發布工作報告表示，中國法院每受理一件企業破產案，就有100至250家企業停業，主要是透過註銷登記和吊銷營業執照。
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