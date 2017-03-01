〈國際現場〉川普新政 道瓊連12天創新高

2017-03-01

週一道瓊工業指數連續第12個交易日收在歷史新高，為30年來首見，史坦普500指數也創下歷史新高，因美國總統川普在白宮接見各州州長時表示，美東時間週二他在國會的演說將提及擴大基礎建設支出，增加國防預算逾9%，並加快監管措施的改革。

週一道瓊指數收盤上漲15.68點至20837.44點，為連續第12個交易日收在歷史新高，追平1987年創下的紀錄；當年連創新高的12個交易日，道瓊指數上漲9.2%，目前這波漲勢道瓊指數僅上漲3.9%。週一史坦普500指數收盤上漲2.41點至2639.73點。

BB&T財富管理公司副總裁賀維格（Bucky Hellwig）表示：「股市走勢與川普的政策連動，在週二的演說後，我們將更清楚究竟要買股或賣股。」賀維格和一些分析師認為，從過去幾週股市的表現來看，在川普週二的演說後，股市上漲的機率大於下跌。圖為紐約交易所交易大廳。（編譯盧永山）