〈台股青紅燈〉股神致富 簡單而已
2017-03-01
選前反川普的股神巴菲特意外成為川普行情的大贏家，而且一向不投資所謂看不懂的科技網路股的他，大力加碼蘋果，荷包更是滿滿。他更惋惜沒有及時買進亞馬遜，失去了分享其成長的機會。
其實，巴菲特逐漸加重科技類股投資部位，並不是他已經了解科技股了。依據他的說法，是從消費端去感受顧客對蘋果產品的黏著度實在太強了，因此儘管蘋果已成為全球市值最高的企業，仍認為後續潛力無窮。
這種從消費者的角度去發現潛力股的投資心法，曾讓彼得林區成為全球最佳操盤人之一。這種投資心法體現了簡單的精神，巴菲特在最新年度致股東公開信中再度分享他的「簡單」投資策略。他宣稱沒有任何投資專家可以打敗大盤，所以就跟著市場走，買低成本指數型基金，就對了。
巴菲特成為股神，秘訣當然不只簡單兩字而已。不過太多人投資之所以失敗，卻在於把簡單的事搞得太複雜，而且充滿了主觀的偏見，讓我執遮蔽了客觀存在的事實，因此被低估的潛力股，在其看來是活該如此，不接受新常態的到來。結果就是股市不管漲跌都充滿怨懟，不僅賺不到財富，更影響身心健康。投資不力求簡單，只會搞得又窮又累。
（多哥）
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