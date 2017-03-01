3月升息機率站上50% 葉倫週五演說成風向球

2017-03-01

〔編譯王惠慧／綜合報導〕川普政府致力於拉抬美國經濟成長，聯邦資金利率期貨合約價格顯示，投資人預期聯準會（Fed）在3月15日政策會議後升息的機率站上50%；市場屏息等待聯準會主席葉倫和副主席費雪於本週五發表的演說。

根據聯邦資金利率期貨合約價格，投資人押注聯準會在3月升息1碼（0.25個百分點）的機率，在5天前為37%，週一則上升至50%；達拉斯聯準銀行總裁凱普蘭（Robert Kaplan）週一指出，聯準會官員不應該過度關注市場預期，他並重申他的觀點，表示聯準會升息的時間點「宜早不宜遲」。

林賽（Lindsey）集團首席市場分析師布卡瓦爾（Peter Boockvar）指出，市場預期聯準會將會升息，「這就是聯準會想要的」，他表示即使3月不會真的升息，聯準會至少獲得一些彈性。

過去聯準會官員一直不願意在市場沒有準備的情況下收緊政策，聯準會最近一次是在去年12月決定升息1碼，使聯邦資金利率目標區間，提高到介於0.5%-0.75%區間，當時官員在會議前即傳達出將會升息的訊息，市場幾乎已經底定升息的結果。

先前聯準會公布1月會議紀錄，只要經濟數據穩健，在財務條件相配合情況下，官員們預期「很快」將再度升息。另一項預測工具芝加哥商品交易所聯邦利率期貨價格（FedWatch）則顯示，在週一下午預期聯準會在3月升息的機率僅31%。

布卡瓦爾認為，就他的觀點來看，全球央行的寬鬆政策已經到了極致，今年應該會出現緊縮的趨勢；聯準會主席葉倫和副主席費雪即將於本週五發表演說，布卡瓦爾表示這2場演講對於3月是否升息至關重要。