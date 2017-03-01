川普打擊移民 美房價恐受重創

2017-03-01

編譯楊芙宜／特譯

美國去年選出一位不按牌理出牌的總統川普，他上台後以打擊恐怖份子為由，頒發行政命令暫停授予穆斯林為主國家難民和旅客的簽證，及新宣布移民法指導方針大幅緊縮對待無證移民的政策，讓以移民立國的社會充滿不安。彭博新聞報導，美國各行各業移民由於擔憂未來可能失去簽證或淪為被遣返對象，原有購屋需求銳減，已波及美國經濟重要基礎的住宅不動產市場。

移民紛紛取消購屋

在舊金山，持有工作簽證的印度籍軟體工程師取消購買價值90萬美元的住宅；在華盛頓州，巴西非營利組織主管放棄1間靠近她的辦公室、需要整修房子的購買保留權；在亞利桑那州梅薩（Mesa），羅德里格斯（Juan Rodriguez）的父母為來自墨西哥的無證移民，現年24歲的他本已取得銀行核發房貸的資格，現在卻要擔心可能被美國政府遣返。

羅德里格斯7歲時隨著父母搬離墨西哥，在美國長大，現在一邊工作一邊唸大學，「我覺得彷彿在川普用筆簽名那刻，每樣東西都可能被拿走，即便是我辛辛苦苦工作所得來的東西也一樣。」前美國總統歐巴馬任內保護像羅德里格斯這樣年幼時就來到美國、且多數能完全融入美國社會的無證移民，他們由於尋求在美國發展，也常被稱為「夢想者」（dreamers）一代。

不過，21日川普政府甫宣布今後將大幅掃蕩無證移民的詳細計畫，2份美國國土安全部公佈的移民法指導方針備忘錄形同推翻歐巴馬先前寬宥這些無證移民的行政命令，轉向授予政府機關擴大尋找、逮捕及遣返非法移民的權力，而無須經過法院聽證的程序。在歐巴馬政府時期，美國政府對無證移民執法的議題聚焦在暴力犯罪；當前川普政府把執法門檻降至包含詐騙、甚至僅是這些居民威脅公共安全的「信念」。

移民社區面臨人去樓空

川普上任僅滿1個月，即使持有綠卡（永久居留權）或H1-B具有專長工作簽證的外籍人士現在都開始擔心美國各種新施政的限制可能更多，使這些龐大移民社區房地產市場跟著承受人去樓空的更高風險，包括邁阿密、矽谷、洛杉磯、舊金山和紐約在內，這些房市的外籍購屋者最為集中。

智庫卡托研究所（Cato Institute）政策分析師諾拉斯特（Alex Nowrasteh）警告，如果川普如所願的施行移民政策，美國房市將受到更大衝擊；試想，如果「數百萬人被遣返，也沒有更多人來買走這些被遣返人原住所，接著房價將出現下跌的壓力，尤其在都會地區。」

以移民為對象的房地產市場通常未受到適當評價，部份原因在於無證工作人口和企業雇主的做法常常不欲人知。小公司會以較高利率貸款給無證移民，一些較大的區域銀行如北卡羅萊納州溫斯頓賽勒姆的BB&T銀行願意貸款給「夢想者」，只要他們符合聯邦住宅管理局及房利美（Fannie Mae，聯邦國民抵押貸款協會）、房地美（Freddie Mac，聯邦住房抵押貸款公司）的房貸資格。

華府智庫移民政策學會（Migration Policy Institute） 分析，在美國1100萬未經許可的移民中，約3分之1住的房子是他們自有，或家人、朋友所有。根據華盛頓大學經濟學家維格多（Jacob Vigdor）計算，移民取代從勞動力市場退休下來的戰後嬰兒潮世代，是刺激房市需求的主力之一，全美400萬移民使房地產資產總額增加了3.7兆美元。

以休士頓於2001-2010年間來說，新移民為一般住宅房價提高了2.5萬美元。房地產網站Trulia統計，2015年美國房屋持有率和1994年一樣、為66%，但同期間外國出生人口房屋持有率卻提高了2.4個百分點，至超過一半。南加州大學人口及都市計畫教授邁爾斯（Dowell Myers）表示，預期10年內移民將達新增購屋者的3分之1。

放款機構擔憂房價下滑

川普政策促使一些放款機構也開始擔憂，若融資枯竭、揹有房貸者失去信心，恐造成房價開始反轉下滑；若房貸機構負債走到接受政府貸款的初期階段，可能陷入瀕臨違約處境。拉斯維加斯房貸機構Alterra Home Loans放款主要以無證和「夢想者」移民為主，該公司總裁兼執行長馬達耶多（Jason Madiedo）表示，「我們將謹慎經營下去」。