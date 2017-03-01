〈隱形冠軍MIT〉政府有效能 人才不外移
2017-03-01
記者蔡文居／專題報導
璨揚企業董事長黃文献表示，企業要繼續茁壯有競爭力，仍需政府的政策大力支持。他建議政府的行政程序要更簡化，立法速度要加快，政府更有效能，讓企業願意留在台灣，年輕人也不用外移。
黃文献表示，台灣本身是一個貿易國家，人才的培養十分重要，不管是本國或外國的人才，台灣應該要有更大的包容心，像一些與台灣貿易往來，或是比我們還落後的國家，應該考慮可以透過獎學金等方式，鼓勵他們來台灣就學，這群留學生只要有10%的人願意留下來為台灣所用就夠了，而即使他們返國後，相信未來也勢必成為台灣與該國貿易往來的助力。 另外，他也建議，應再思考與恢復技職學校的設立，並藉此落實相關技能訓練，因為台灣再怎麼進步，都還是要有工廠，水電、建築這些基礎工程行業，還是要有人來做。
黃文献說，人才的培育，最重要的還是要有人文素養，及對這塊土地人文的認識，如果認同這個國家、土地，就不會為了錢，把高階的技術賣掉，對台灣做出不利的行為，若是真會這樣做，應該要回過頭來檢視，是否我們現有教育方向讓這些人才的人文素養產生偏差了。
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