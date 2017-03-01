〈隱形冠軍MIT〉低調卡車燈王 視員工如家人

2017-03-01

記者蔡文居／專題報導

從一個10人的小工廠，30餘年來，璨揚企業以台灣為基地，不斷創新、研發，並創設自有品牌（LUCIDITY），現在擴展到多達450名員工，並於歐洲、北美及澳洲設立公司據點，產品行銷遍及全球，是台灣最大的卡拖車燈製造商，更躍居北美第三大卡車燈廠商；但璨揚選擇不上市、上櫃，寧可做一個低調的卡車燈王。

絕不山寨抄襲 8成自主研發

璨揚企業股份有限公司董事長黃文献在台南佳里鄉下長大，年少時得幫父親在夜市擺攤。白手起家的他，最初投入的創業金額只有8萬元，1981年在現今台南市安南區國安街的小工廠開始從事車燈代工，後來到安南區和順工業區落腳建立代工廠房。

他說，原本以此自我滿足，直到10年前到成大EMBA進修，開拓了視野，也因此結識現今公司的總經理，開始拓銷歐美市場，並在台南科技工業園區設廠，打造出近兩萬坪的現代化生產線廠房，每年持續在自動化生產設備上的投入，大幅提升產能、品質及競爭力，以速度、品質優勢與歐美大廠競爭，去年營收達廿餘億元。

璨揚最大的本錢就是研發創新。他說，璨揚研發團隊有卅餘人，所有產品都是獨一無二的，絕不會去拷貝別人的，公司80%的產品都是自己研發，其餘則是顧客委託代為設計。

不懂感恩 當老闆也不快樂

璨揚企業的成就十分傲人，但最受人推崇的，卻是公司的人文、環保理念。黃文献是慈濟人，1999年的921大地震後，接著又發生土耳其大地震，協助慈濟募款，當下募款箱沒人要拿，眼見如此下去將無法順利讓活動進行，於是選擇自己拿起募款箱在街頭勸募，最後連自己身上的錢也全捐了。

「那一次經驗後，我整個人生觀也跟著改變。」他說，當老闆都比較跋扈，一切他說了算，不會感恩人家，但老闆當得並不快樂。

黃文献認為，一個企業並非只是賺錢的地方，也有社會責任，是可以做更多「利他」之事的地方。基於此，璨揚不僅遠較法令員額超額進用身障人士近3倍，未來更計畫要擴展成立一個4、50人的部門，讓更多弱勢朋友有一個穩定的工作，並成立「慈揚社會慈善福利基金會」，鼓勵員工擔任志工，幫助弱勢。

獎勵員工生育 購屋無息貸款

對於員工的福利及照顧，璨揚更是不落人後。黃文献把每一位員工當成家人，目前已有45%的員工入股；同時，提供獎勵生育補助，員工每生一胎5萬元，且1到3歲每個月有5千元育兒津貼。此外，還有購屋無息貸款補助，協助年輕人成家、敢生小孩，工廠免費供餐，並安排與鼓勵員工從事戶外活動，如登玉山、單車環島等。員工的流動率非常低，不用擔心找不到人。

他說，假日並沒有時間四處去應酬，而是幾乎都在參加員工及家屬的婚喪喜慶。有一次參加一名員工家屬的告別式，到現場才發現，3、4名家屬都是璨揚的員工，一家人幾乎都在璨揚上班，更讓他覺得公司對他們之重要，自己責任之重大。

4千萬搭太陽能 夏供5成用電

為了友善地球環境，璨揚當初建新廠房時，花了4千多萬元在屋頂建置499KW的追日型太陽能發電系統，所產生的電力，在冬天相當於全廠所需，夏天也有達到近5成的電力；同時建立廢水回收系統，廠內95%的用水是循環再利用；廠區也全面綠化，垃圾徹底回收分類，即使小小的一根吸管，也全部回收。

因此，廠房不僅是一座「鑽石級綠建築」，更獲得經濟部工業局「綠色工廠」的認證。在歐美對綠色消費日漸重視下，友善地球的綠色工廠環境，也讓璨揚成為爭取歐美訂單的一大助力，在激烈的產業競爭環境中，立於不敗之地。

對於璨揚未來下一個目標？黃文献並不是要創造多少營收，而是淡定地說，「未來還要持續幫助更多需要幫助的人，因為當我們在別人身上看到自己還有存在的價值，那真是再幸福不過的事情了！」