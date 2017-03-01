〈熱門族群〉工紙漲完文化用紙漲 紙類股漲勢一棒接一棒

2017-03-01

〔記者李靚慧／台北報導〕去年底因漲價帶動股價起漲的造紙類股，上週由國內唯一文化用紙業者華紙（1905）接棒宣布調漲售價，帶動股價上漲；至於近來話題不斷的台紙（1902），目前進入委託書徵求戰，股價則是漲多回檔，股價自上週二起一路走跌。

因國際紙漿、廢紙價格大漲，去年底工紙大廠正隆（1904）開出第1槍，帶頭宣布漲價；已站穩中國工紙市場的榮成（1909），也因中國紙價飆漲，帶動1月自結獲利、營收雙創歷史新高，均帶動造紙類股股價持續攀高。

上週華紙宣布自3月起調漲文化用紙價格，漲幅5~7%；白紙板及廢紙類產品則調漲7~10%，漲價消息立即帶動隔日華紙股價攻上漲停。

法人指出，導致紙價上漲的因素，不外乎成本上漲，影響成本的因素，包括運輸成本、油電燃料價格、紙漿廢紙價格及環保成本上升，這都是導致工紙、文化用紙業者陸續調漲價格的主因，價格提升將有助於獲利表現。

法人分析，華紙目前股價淨值比（PBR）約為0.74倍，在歷史區間0.6~1.8的下緣，考量第1季漿價仍有走揚空間，以及華紙積極拓展的特殊紙業務持續成長、毛利也有成長空間，因此持續給予買進評等。

至於經營權之爭愈演愈烈的台紙，目前進入委託書徵求激戰，總經理余美玲代表的余派，獲得元大證券的奧援，將透過元大證及全通、長龍、聯洲3大委託書徵求通路徵求委託書；董座簡鴻文則有國票證及兆豐證協助徵求。

由於第1場股東臨時會將在3月13日召開，雙方紛紛透過管道呼籲小股東支持，煙硝味濃厚。由於台紙將召開2場股東臨時會，自2月12日起至3月底止，均為停止過戶期間，近期台紙股價緩步走跌，週五以12.55元收盤。