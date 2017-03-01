〈熱門族群〉缺貨缺到明年?矽晶圓股漲不停

2017-03-01

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓供應廠商環球晶（6488）、台勝科（3532）受惠於矽晶圓供不應求，成為近期台股熱門的飆漲股，1、2月以來漲幅都超過7成；目前矽晶圓廠商沒有新擴產計畫，需求卻持續增加，業界均估缺貨情況將持續到明年，但缺口並不大；值得注意的是，客戶怕要不到貨恐很多重複下單、另外影響漲價的中國晶圓廠是否會變泡沫化，這2大「假性需求」變數將衝擊矽晶圓漲價可能變「漲不太動」。

業界指出，這波矽晶圓漲價，主要來自中國大手筆投資晶圓廠，完工的晶圓廠進入試產或量產階段，都需找品質相對穩定的矽晶圓，但全球只有5家供應商，為了尋找可靠的產能，不惜加價1成以上爭取矽晶圓材料，帶動多年只跌不漲的矽晶圓變成搶手貨，且有錢還買不到，自然有漲價的空間。

環球晶董事長徐秀蘭表示，過去多年矽晶圓供過於求，跌價凶，除了信越與環球晶賺錢之外，其他都虧錢，廠商賠錢因而都無力與無意願投資擴產；去年年底受惠於需求增加，客戶紛紛要貨，當洽談今年第1季合約價格，帶動漲價達陣。