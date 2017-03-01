| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局 MLB》陳偉殷春訓初登板戰大都會 1局飆K無失分
 首頁 > 財經

〈熱門族群〉缺貨缺到明年?矽晶圓股漲不停

2017-03-01

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓供應廠商環球晶（6488）、台勝科（3532）受惠於矽晶圓供不應求，成為近期台股熱門的飆漲股，1、2月以來漲幅都超過7成；目前矽晶圓廠商沒有新擴產計畫，需求卻持續增加，業界均估缺貨情況將持續到明年，但缺口並不大；值得注意的是，客戶怕要不到貨恐很多重複下單、另外影響漲價的中國晶圓廠是否會變泡沫化，這2大「假性需求」變數將衝擊矽晶圓漲價可能變「漲不太動」。

業界指出，這波矽晶圓漲價，主要來自中國大手筆投資晶圓廠，完工的晶圓廠進入試產或量產階段，都需找品質相對穩定的矽晶圓，但全球只有5家供應商，為了尋找可靠的產能，不惜加價1成以上爭取矽晶圓材料，帶動多年只跌不漲的矽晶圓變成搶手貨，且有錢還買不到，自然有漲價的空間。

環球晶董事長徐秀蘭表示，過去多年矽晶圓供過於求，跌價凶，除了信越與環球晶賺錢之外，其他都虧錢，廠商賠錢因而都無力與無意願投資擴產；去年年底受惠於需求增加，客戶紛紛要貨，當洽談今年第1季合約價格，帶動漲價達陣。

廣告
  • 環球晶。

    環球晶。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 熱門族群 矽晶圓
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：〈熱門族群〉缺貨缺到明年?矽晶圓股漲不停


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.