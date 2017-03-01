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〈熱門族群〉搭萬點順風車 低基期LED股趁勢飆

2017-03-01

〔記者羅倩宜／台北報導〕LED族群近期未有爆發性題材，但上週搭台股挑戰萬點的順風車，股價基期較低如億光（2393）、晶電（2448）、新世紀（3393）、東貝（2499）都順勢走高。坐擁車燈題材的麗清（3346）雖適逢淡季，不過，1月營收年增仍達2成。

國內LED廠商處於轉型期，由過去標準規格的照明或面板市場，走向感測器、車用、顯示看板等利基市場。但利基產品一時難以取代過去標準規格的出貨量，業界預料，除少數特殊題材外，未來1、2年LED較難看到獲利明顯暴衝。

不過，上週LED族群已趁萬點之勢先行大漲。磊晶廠晶電上週四盤中股價一度超越31元，創下1年半以來新高。晶電1月營收年減22.9%、月減18.6%；受農曆春節假期影響，2月營收仍處於低檔。晶電自去年連續虧損後，改變做法，選擇性接單，以穩固獲利為優先，不衝刺營收，今年仍將維持同樣做法。

LED獲利王億光，1月營收年減15%、月減19%，營收下滑幅度大於往年。除產業需求淡之外，今年新增勞基法上路的因素，給予員工更多休假，工作天數較往年減少。法人認為，億光3月開始營收可明顯回升，在原本就擅長的小間距看板、車用及紅外線等利基市場，進一步衝刺。

車燈廠麗清是LED族群中少數1月營收較去年同期增加者，年增達19%。麗清表示，第1季雖為車市傳統淡季，1月仍受惠於中國小排氣新車購置稅優惠的政策帶動，中國市場銷售量大增。大客戶包括長城汽車等，SUV銷售上揚，並加速以LED燈取代傳統車燈。法人認為，中國車廠的備貨力道目前維持強勁，麗清將可受惠，今年營運動能看好。

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