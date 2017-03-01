〈熱門族群〉每年都喊轉機年 貨櫃航運今年不再狼來了

2017-03-01

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃運輸在基本面轉佳，以及新的海運聯盟將在今年4月啟動，可望穩定運價下，貨櫃海運業者對今年營運表現當持相當正面的看法，其中，長榮海（2603）董事長張正鏞更喊出今年是「轉機年」。法人也認為，在運價走揚下，長榮海、陽明（2609）及萬海（2615）今年表現可望比去年佳。

張正鏞指出，貨櫃海運歷經去年1家倒閉、5家船公司合併的破壞年後，在去年第4季淡季不淡，以及今年1月表現不錯下，將是好的開始，且隨著今年競爭者減少、整體艙位沒有增加，再加上同業殺價心態緩和，今年可說是貨運海運的轉機年。

萬海也指出，韓進去年破產後，第4季起運價走揚，預期今年1~9月的營收都可望出現年增。

去年海運價格在第2季盪到低點，而今運價較去年低點上漲超過50%， 其中美西線目前的運價每大箱為1700美元，去年此時僅800多美元；美東線目前運價每大箱為3200美元，去年此時僅2000美元。

除好的開始外，今年4月開始，包括長榮所屬的海洋聯盟（新中遠、達飛輪船、長榮海運、東方海外），以及陽明與赫伯羅特、陽明海運、商船三井、日本郵船、川崎汽船合組的THE聯盟都將開始運作，加上已成立2年的2M聯盟（馬士基、地中海），將形成三足鼎立局面，法人指出，在客戶選擇性縮小，市場穩定性將提高，貨櫃船運市場可望更為正常穩健發展。

法人認為，長榮、陽明、萬海今年表現都可較去年佳，陽明上週公告第1階段私募普通股已收足股款，在包括行政院國家發展基金管理會、台灣航業（2617）、台灣華懋投資公司、台驊投控（2636）、三商美邦人壽保險、弘星投資公司等，募得16.91億元資金，在去年第4季開始貨櫃船運市場大幅好轉，市場運價倍增，有利陽明後續的80餘億元募資計畫。