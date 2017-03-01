〈熱門族群〉輪到低價轉機股 光碟片接棒

2017-03-01

〔記者張慧雯／台北報導〕台股挑戰9800點大關，除中小股蠢蠢欲動外，低價股也湧入買單，光碟片族群的中環（2323）、錸德（2349）近1個月來股價分別上漲12.16%、8.64%，近3個月來股價雙雙上漲逾18%。

從今年1月營收來看，中環1月營收6.62億元、月增率5.19%，錸德1月營收7.9億元、月減率1.4%；但法人認為2家公司今年都將是小金雞大放異彩的一年，轉投資子公司均有明顯成長，並列為「低價轉機股」。

以中環為例，威秀影城是集團中的金雞母，今年除加速擴大影視一條龍版圖，囊括集團旗下中環娛樂、中藝國際影視、得利影視、亞藝影音等4家公司外，得利影視（6144）更與日本TSUTAYA合作，1月底TSUTAYA BOOKSTORE海外首號店在統一阪急百貨開幕，短短9天吸引近5萬人參觀，預計未來3年內將在台灣繼續開5家分店。

此外，中環董事長翁明顯還預計在陽明山打造「比夢生活園區（Beaumont Park）」，今年元旦首家餐廳「康迎鼎」開始營業，4月則有西餐廳，另規劃咖啡館、巧克力工廠、麵包坊、酒博物館等，更還有約20間房的比夢飯店，擬建構精緻休閒的生活園區。

錸德集團最大的金雞母則是錸寶（8104），錸寶去年獲利超過1個股本，法人預估今年每股稅後盈餘（EPS）還是有2位數，且新產能將於下半年投產，可望帶動營運再上一層樓。

此外，錸德集團近年來積極轉型，未來將朝黑膠文創、長照醫療、生物光碟（晶片）及半導體製具領域發展。子公司鈺德（3050）今年1月中與台北市政府合作執行「老房子文化運動」，由鈺德修復陽明山「美軍俱樂部」，改建為「黑膠故事館」，錸德集團董事長葉垂景更親自參與，顯得相當重視。