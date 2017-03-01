〈熱門族群〉權值股休息 3月生技股有看頭

2017-03-01

〔記者陳永吉／台北報導〕雖然美國NBI（那斯達克生技指數）今年上漲達10%，不過，台灣生技股今年表現僅差強人意，即使近期生技股好消息還不少，但資金集中原物料股及電子股的態勢還未改變下，生技股只能期待政策利多、資金回心轉意。

不過，3月對生技股相對有利，除了外傳可能有政策利多出爐外，美國Fed可能升息將壓抑權值股表現，在權值股休息下，今年漲幅相對落後的生技股有機會受到青睞，加上新台幣首季表現太過強勢，第1季財報的匯損問題將會在3月陸續顯現在股價上，外銷為主的電子股不易有大行情。

時序進入去年年報密集公布期，友華生技（4120）自結去年稅後淨利4.69億元，每股稅後盈餘約5.4元，友華表示，去年獲利表現較前2年好，主要是研發高峰期已過，加上去年銷往東南亞的奶粉價格調漲，使得公司去年毛利率較前年增加2個百分點。這是目前生技股中能繳出獲利，本益比相對偏低的公司。

友華去年營收51億元，創下歷史新高，來自海外地區的營收比重也來到歷史新高的46%，目前合併營收中，以營養品、奶粉等比重最高，約占64%，西藥佔34%，其餘為醫美，奶粉除了台灣、中國之外，近年也積極銷往東南亞，今年還預計將在菲律賓及印尼開設分公司，擴大東南亞市場。

除此之外，友華日前也宣布與美國SecondSignt合作，取得阿格斯第2代人工視網膜系統台灣獨家經銷權，引進突破性植入型仿生眼，俗稱的電子眼，該產品適應症為色素性視網膜病變，全球目前已有210位病患完成手術安裝，台灣潛在的病患約3000位，目前已有林口長庚、台北榮總有適合的病患，友華將先以免費補助方式，協助前2位病患更換電子眼。

精於奈米藥物研發的台微體（4152）上週與中國醫藥大學附設醫院簽訂合作協議，將就台微體自行研發的2款抗癌新藥及1款長效緩釋關節炎用藥進行臨床試驗合作，台微體表示，此次合作主軸是將台微體針對尚缺的醫療需求所開發的多款新藥，透過中國附醫的臨床試驗中心平台，將收案範圍擴及中部地區，造福中部地區病人。