蘇格蘭脫英備戰 英鎊應聲走貶

2017-02-28

〔編譯王惠慧／綜合報導〕英國「週日泰晤士報」引述不具名的政府消息來源報導，英國首相梅伊的行政團隊正在為蘇格蘭再度舉行獨立公投預作準備；週一英鎊對主要貨幣下跌，英鎊兌美元一度跌破一．二四美元關口，跌幅○．四％。

去年英國通過脫歐公投後，遲遲未正式啟動脫歐程序，外界預期英國將在今年三月初啟動「里斯本條約」第五十條的脫歐談判程序，而屆時蘇格蘭擬同時宣布進行獨立公投；台灣時間晚間七點，英鎊兌美元貶至一英鎊兌一．二四○八美元。

「週日泰晤士報」引述消息來源指出，梅伊可能同意蘇格蘭在同一時間再次舉行獨立公投，條件是要在英國脫離歐盟之後；蘇格蘭曾在二○一四年九月舉行獨立公投，但該方案最終被否決。

週一英國股市上漲抹去上週跌幅，截至台灣時間晚間七點，英國FTSE100指數上漲○．一六％；歐洲股市方面，道瓊歐洲六百指數（Stoxx Europe 600）延續上週五跌勢，下跌○．二四％，德國股市DAX指數上漲○．○六％、法國CAC40指數下跌○．○七％。

澳洲國民銀行全球貨幣策略共同主管阿垂爾（Ray Attrill）表示，市場有點反應過度；他說，「若市場真的認為即將出現一場獨立公投，那麼以二○一四年九月時英鎊下跌的情況來看，現在賣出英鎊還不是時候。」

摩根士丹利證券駐倫敦的全球外匯策略部門主管瑞德克（Hans Redeker）指出，英鎊的實際價值，約比目前兌美元匯價高出十五％，是目前全球最被低估的貨幣，預估英鎊兌美元匯價將在退歐談判結束前，回升至脫歐公投前水準。

摩根士丹利報告指出，因為英鎊已經歷過脫歐風險，在今年三月進入脫歐程序之後，也不會出現進一步下跌；並預估二○一八年英鎊兌美元將到達一．二五美元。