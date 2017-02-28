| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

蘇格蘭脫英備戰 英鎊應聲走貶

2017-02-28

〔編譯王惠慧／綜合報導〕英國「週日泰晤士報」引述不具名的政府消息來源報導，英國首相梅伊的行政團隊正在為蘇格蘭再度舉行獨立公投預作準備；週一英鎊對主要貨幣下跌，英鎊兌美元一度跌破一．二四美元關口，跌幅○．四％。

去年英國通過脫歐公投後，遲遲未正式啟動脫歐程序，外界預期英國將在今年三月初啟動「里斯本條約」第五十條的脫歐談判程序，而屆時蘇格蘭擬同時宣布進行獨立公投；台灣時間晚間七點，英鎊兌美元貶至一英鎊兌一．二四○八美元。

「週日泰晤士報」引述消息來源指出，梅伊可能同意蘇格蘭在同一時間再次舉行獨立公投，條件是要在英國脫離歐盟之後；蘇格蘭曾在二○一四年九月舉行獨立公投，但該方案最終被否決。

週一英國股市上漲抹去上週跌幅，截至台灣時間晚間七點，英國FTSE100指數上漲○．一六％；歐洲股市方面，道瓊歐洲六百指數（Stoxx Europe 600）延續上週五跌勢，下跌○．二四％，德國股市DAX指數上漲○．○六％、法國CAC40指數下跌○．○七％。

澳洲國民銀行全球貨幣策略共同主管阿垂爾（Ray Attrill）表示，市場有點反應過度；他說，「若市場真的認為即將出現一場獨立公投，那麼以二○一四年九月時英鎊下跌的情況來看，現在賣出英鎊還不是時候。」

摩根士丹利證券駐倫敦的全球外匯策略部門主管瑞德克（Hans Redeker）指出，英鎊的實際價值，約比目前兌美元匯價高出十五％，是目前全球最被低估的貨幣，預估英鎊兌美元匯價將在退歐談判結束前，回升至脫歐公投前水準。

摩根士丹利報告指出，因為英鎊已經歷過脫歐風險，在今年三月進入脫歐程序之後，也不會出現進一步下跌；並預估二○一八年英鎊兌美元將到達一．二五美元。

廣告
  • 英國首相梅伊的行政團隊正在為蘇格蘭再度舉行獨立公投預作準備，週一英鎊對主要貨幣下跌。（美聯社資料照）

    英國首相梅伊的行政團隊正在為蘇格蘭再度舉行獨立公投預作準備，週一英鎊對主要貨幣下跌。（美聯社資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 脫英 英鎊
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：蘇格蘭脫英備戰 英鎊應聲走貶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.