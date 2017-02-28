對中貿易制裁 川普想繞過WTO
2017-02-28
〔編譯王惠慧／綜合報導〕英國「金融時報」報導，川普團隊正在尋找其他法律機制，能讓美國調整對中國或其他國家的單邊貿易制裁；報導指出，新政府的主要目的是希望能繞過世界貿易組織（ＷＴＯ）爭端解決小組。
尋求實施單邊制裁的法律機制
報導指出，幾位尚未就任的川普官員已要求美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）辦公室起草一份清單，列出美國可用來調整對中國或其他國家實施單邊貿易制裁的法律機制；知情人士透露，這些官員的目的是要幫新政府找出繞過ＷＴＯ爭端解決小組的辦法。
支持ＷＴＯ爭端解決小組者認為，ＷＴＯ已成為解決成員國間貿易衝突的主要平台，過去成功避免許多次毀滅性的貿易戰爭；但川普去年在選戰期間，曾批評「ＷＴＯ是一場災難」，這些官員行動也反映出川普政府仍對ＷＴＯ持懷疑態度，在他們眼中ＷＴＯ是一個對美國有偏見、處事緩慢，且具國際主義性格的官僚機構。
川普先前的競選團隊貿易顧問、前紐克鋼鐵公司（Nucor）執行長狄米科（Dan DiMicco）受訪時表示，川普下一個攻擊的目標可能是ＷＴＯ，因現在ＷＴＯ的規則對美國不利。但此舉已引發專家們擔心，任何單邊制裁的行為可能會破壞十幾年來建立的全球貿易體系。
狄米科指出，尋找ＷＴＯ的替代方案已經討論很長一段時間，「我個人認為，ＷＴＯ對美國毫無作用」；但他也表示，川普行政團隊對此抱持觀望態度。他表示，「如果我們不斷提交很多貿易案件或反壟斷案件，然後ＷＴＯ不斷推翻我們的意見，這將不是件好事。」
狄米科說，就目前情況來看，ＷＴＯ對美國來說毫無作用，ＷＴＯ的增值稅甚至為美國創造了不公平的競爭環境，因為美國企業並不會有出口免稅或退稅問題；在ＷＴＯ主要成員國當中，美國是唯一沒有增值稅（ＶＡＴ）的國家。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 輔大傳群眾拆蔣介石銅像 現場直播警民衝突
- 波頓：川普應重新協商一中
- 奧斯卡頒錯獎兩個信封惹禍 還華倫比提清白
- 川普大擴軍費 高達540億美元
- （台中）機場航空燃油疑溢漏 中油挨罰
- 世大運「撞颱風季」 棒球賽剉咧等
- 228莫名入獄 曾仲影「差點死掉」
- 陣亡軍人父親拒見川普 要求調查愚蠢任務
- 冷面殺手自學 變身直播達人
- 虎咬死人動物園又出事 黑熊趴車伸爪進窗
- 掰了姚元浩！王心凌分手後首度透露心境...
- 吉普車強渡多納濁口溪 險滅頂
- 星國土地公迎娶 宜蘭土地婆出嫁
- 自稱活佛的媽 中國婦行騙南投
- 配合聯合國 歐盟宣布制裁北韓新措施
- 花況零散 南庄遊客嘆可惜
- 萬里海灘 驚見死亡赤蠵龜
- 木棒聯賽》 團體戰＋情蒐 普門連2年季軍
- 台日對抗賽》陽耀勳「第1棒」 要打給老朋友看
- 鳳梨農警告小偷︰「我已報警」
- 邵雨薇不怕有洋蔥 傲秀天生好刀工
- 自由廣場》反思，對話，推動中正紀念堂轉型
- 228連假全國掃毒 逮1410毒蟲
- 悼受難校友 日中央大學組團訪台
- 毒殺金正男前 北韓砲決5高官
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉司法界是不是屎？
- 機捷自由試乘爆人潮 A1站上車要等3小時
- 《屏東首例》竹田傳禽流感 撲殺2255隻肉鴨
- 真的樂透得主豪灑小費 賴銘偉這招逼退奧客
- 自由廣場》人民頭家談中正紀念堂轉型
- 王軍凱豪撒70萬 全家出遊賺親情
- 復興五月桃綻放 賞花正是時候
- 打上百針求孕 林益如挺6月肚
- 一氧化碳中毒 台中一天六人
- 〈幸福補習班〉非關星座 愛不是統計學
- 《易經》基礎日夜班招生
- 休傑克曼首映大喊我愛你 X教授神隱
- 228歷史傷痛 音樂彌平鴻溝
- 留住歷史記憶 尋找美軍美僑
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ma acknowledges Chiang’s role in 228
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：對中貿易制裁 川普想繞過WTO
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分