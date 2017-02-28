對中貿易制裁 川普想繞過WTO

2017-02-28

〔編譯王惠慧／綜合報導〕英國「金融時報」報導，川普團隊正在尋找其他法律機制，能讓美國調整對中國或其他國家的單邊貿易制裁；報導指出，新政府的主要目的是希望能繞過世界貿易組織（ＷＴＯ）爭端解決小組。

尋求實施單邊制裁的法律機制

報導指出，幾位尚未就任的川普官員已要求美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）辦公室起草一份清單，列出美國可用來調整對中國或其他國家實施單邊貿易制裁的法律機制；知情人士透露，這些官員的目的是要幫新政府找出繞過ＷＴＯ爭端解決小組的辦法。

支持ＷＴＯ爭端解決小組者認為，ＷＴＯ已成為解決成員國間貿易衝突的主要平台，過去成功避免許多次毀滅性的貿易戰爭；但川普去年在選戰期間，曾批評「ＷＴＯ是一場災難」，這些官員行動也反映出川普政府仍對ＷＴＯ持懷疑態度，在他們眼中ＷＴＯ是一個對美國有偏見、處事緩慢，且具國際主義性格的官僚機構。

川普先前的競選團隊貿易顧問、前紐克鋼鐵公司（Nucor）執行長狄米科（Dan DiMicco）受訪時表示，川普下一個攻擊的目標可能是ＷＴＯ，因現在ＷＴＯ的規則對美國不利。但此舉已引發專家們擔心，任何單邊制裁的行為可能會破壞十幾年來建立的全球貿易體系。

狄米科指出，尋找ＷＴＯ的替代方案已經討論很長一段時間，「我個人認為，ＷＴＯ對美國毫無作用」；但他也表示，川普行政團隊對此抱持觀望態度。他表示，「如果我們不斷提交很多貿易案件或反壟斷案件，然後ＷＴＯ不斷推翻我們的意見，這將不是件好事。」

狄米科說，就目前情況來看，ＷＴＯ對美國來說毫無作用，ＷＴＯ的增值稅甚至為美國創造了不公平的競爭環境，因為美國企業並不會有出口免稅或退稅問題；在ＷＴＯ主要成員國當中，美國是唯一沒有增值稅（ＶＡＴ）的國家。