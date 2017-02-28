仿冒＋竊密 美年損18兆 中國是首惡
2017-02-28
直指中國鼓勵竊取智財權
〔編譯盧永山／綜合報導〕非官方的「美國智財權竊盜委員會」發布最新報告指出，包括仿冒、盜版及竊取商業機密等行為，每年導致美國經濟損失最多達六千億美元（約新台幣十八．六兆）；其中中國是首惡，中國政府甚至鼓勵竊取智慧財產權。
報告指出，仿冒、盜版及竊取商業機密等行為，每年導致美國經濟損失介於二二五○億至六千億美元之間；其中光竊取商業機密一項，就導致美國經濟損失一八○○億至五四○○億美元。
「美國智財權竊盜委員會」抨擊中國是犯下這些行為的首惡國家，包括香港在內，美國海關沒收的仿冒產品中有八十七％來自中國；報告並稱中國政府鼓勵竊取智財權。
沒收仿冒品 87％來自中國
「美國智財權竊盜委員會」的數字與美國官方的估算相當。根據美國國家情報總監辦公室（ＯＤＮＩ）二○一六年發布報告，二○一五年中國政府透過駭客攻擊，竊取美國企業商業秘密，獲得經濟利益近四千億美元，超過美國二○一五年對中國出口總值的三倍，相當於美中貿易赤字的總值，以及美國對亞洲總出口值的四分之三。
前年一六五家接受美國聯邦調查局（ＦＢＩ）調查的美國企業，有五成是經濟間諜或盜竊商業秘密的受害者，且案件數較前一年成長五十三％，這些企業懷疑有九十五％是遭到來自中國駭客的攻擊。
「美國智財權竊盜委員會」是由前猶他州州長及前美國駐中國大使洪博培（Jon Huntsman）、前ＯＤＮＩ總監布萊爾（Dennis Blair）領軍。
洪博培表示，美國創新遭到大規模且不法的轉移，是影響美國競爭力的最重大經濟問題，但美國迄今仍無法徹底解決，這是川普政府必須處理的優先問題。
美國總統川普及國務卿提勒森先前都曾在不同場合批評中國竊取美國的智財權，矢言反擊中國的竊盜行為。
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