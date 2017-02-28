最常違規… 以為虧損未申報

2017-02-28

〔記者吳佳蓉／台北報導〕房地合一上路一年多。國稅局表示，最常遭補稅、罰款的誤報型態，一是以為交易虧損就不用申報，導致遭罰；二是成本費用的證明單據不合規，或是計算稅額的方式錯誤，導致遭調整補稅。

國稅局指出，不少民眾誤以為交易結果若為虧損，就可免申報，反正沒所得。但事實上，只要有房地交易、且符合房地合一新制的適用要件，就得申報。

與舊制對於虧損案件未申報，沒有特定罰則不同，適用房地合一新制的案件，如果未主動於所有權完成移轉登記次日起算的三十天內完成申報，查到初犯就得罰三千元，累犯最高可罰到兩萬元。

此外，國稅局表示，已申報案件中，民眾列報的成本費用單據，常出現不合規或忘記留存的問題，導致被調整補稅。

舉例來說，清潔費或搬運費等的估價單，並不是有效單據，必須是清潔或貨運公司開出的發票或收據，才能做為證明單據，否則將遭剔除；至於土增稅、水電費、或取得房地後繳納的房屋稅、地價稅、管理費、貸款利息等，也不能列為成本。

國稅局提醒，計稅時可扣除的成本費用，只有仲介費、廣告費、清潔費、搬運費等交易房地的必要費用，且須取得正式、合規的單據，於申報時提出，才能核實於所得額中扣除，不然就是按成交價五％來設算扣除。