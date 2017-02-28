小辭典》5G 萬物皆聯網就靠它

2017-02-28

5G即第5代行動通訊（5th Generation）。行動通訊的第1代即1G，於1986年在美國芝加哥推出，台灣耳熟能詳的代表就是20年前比磚塊還大的「黑金剛」手機，當時仍使用類比訊號傳輸，除了通話外沒有其他功能；接下來的2G（第2代通訊），由歐洲廠商主導，主流技術為GSM，雖有跨國漫遊，但限制仍多，手機上網功能很慢。

3G開始，通訊技術由美國高通的CDMA稱霸，傳輸比2G快幾百倍，因而開啟了iPhone改變人類生活的契機；隨著影音資料日趨龐大，目前已進展到4G，仍以手機互通為主。

5G預計於2020年商用，國際組織ITU釋出的規格是下載速度每秒100Mbps，速度又比4G的LTE至少快了40倍以上；且覆蓋率每平方公里須支援100萬個裝置，全球覆蓋範圍至少多出4倍；這是為了萬物皆聯網的需求，未來包括冰箱、電視、冷氣等家電，甚至無人車都須借重5G通訊。（記者羅倩宜）