央行下月理監事會 利率估連3凍

2017-02-27

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行將於三月廿三日召開首季理監事會議，市場預期，連續三季維持代表政策利率的重貼現率為一．三七五％機率高，且最快下半年重啟升息循環。

行庫主管表示，主計總處預測今年經濟成長率一．九二％，甚至有機會挑戰「保二」，景氣緩步復甦，儘管現階段產出缺口依舊為負，但已無降息的急迫性，且全球經濟不確定性仍高，短期也不急於升息，因此預料央行本次理監事會議，將維持利率不變。

行庫主管指出，央行開會前一週，美國聯準會（Fed）三月中旬將舉行為期兩天的聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ），雖然上次會議紀錄顯示，Fed可能會「很快」升息，但市場認為三月出手機率不大，最可能時點落在六月。

行庫主管認為，Fed三月若按兵不動，加上考量美國財政部四月即將發布「外匯政策」報告，指控他國操縱匯率，央行採取「以不變應萬變」，應該會是不錯的策略。

「物價還是央行比較在意的！」行庫主管說，目前台灣通貨膨脹尚屬溫和，不過，若國際油價及原物料價格續揚、國內「一例一休」對物價造成的衝擊擴大，預期最快下半年就會重啟升息。

緊盯物價 最快下半年升息

第一金控主管表示，央行會考慮美國升息循環腳步，以及通膨展望作為是否調升利率的依據，內部研究團隊預期，台灣下次升息時點，可能落在第四季。