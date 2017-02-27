美4月匯率報告 我拚觀察名單除名

2017-02-27

不符「持續單邊干預外匯市場」指控 對美順差算小咖

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行總裁彭淮南週四將赴立法院財政委員會備詢，美國指控他國操縱匯率的相關議題，以及美、中兩大強權若爆發貿易戰，台灣所受影響如何，屆時勢必成為外界關注的焦點。

美國財政部至少每一八○天出版一次的「美國主要貿易對手國之外匯政策」報告，預計四月中旬出爐，去年十月該報告列出三大指標，把中國、日本、南韓、台灣、德國、瑞士等六國，列入匯率操縱的「觀察名單」。

台幣今年來勁揚5.3％ 緊追韓

今年以來，主要亞洲國家中，即以南韓、台灣兩國貨幣對美元升幅最高，其中韓元狂飆六．七三％居冠，新台幣也不遑多讓，短短兩個月勁揚五．三一％。

匯銀主管表示，根據美國財政部去年十月所提的匯率操縱三大指標，台灣早已不符合「持續單邊干預外匯市場，一年內淨買入外幣超過ＧＤＰ（國內生產毛額）二％」的指控，因此，四月有機會從「觀察名單」中剔除。

匯銀主管指出，台灣對美國的貿易順差只是「小咖」，且從美國總統川普最近嘲諷中國在貨幣操縱上是「總冠軍」的言論觀察，美國財政部這次外匯政策報告，不排除會更改指標，把中國列為匯率操縱國。

而新台幣匯率上週五以卅．六五元兌一美元作收，創下廿一個月新高，展望後市，外匯交易員認為，短線若台股上攻萬點大關，新台幣有望叩抵卅．五元關卡。

熱錢搶進 台幣中期上看30元

「目前尚未看到打底跡象，只能看美國聯準會（Fed）臉色！」外匯交易員說，雖然市場預期Fed今年有三至四次升息空間，但在美國下一次調升利率前，熱錢仍會往亞洲相對安全的台灣跑，新台幣中期恐面臨卅元大關保衛戰。