睦鄰惹議？中油雇員招考傳舞弊重考

2017-02-26

〔記者黃佩君／台北報導〕中油去年十月底進行雇用人員甄選，去年底放榜並於本月初陸續報到，卻傳出舞弊事件。爆料者指出春節後中油將高雄區六十多名考生集合載往高雄總廠重考筆試，而十多位高分考生，同考題重考後卻只獲低分；中油表示，目前已收到舉報，內部正在了解中，調查結果尚未出爐前，不便對外說明。

中油去年十月委託金融研訓院舉辦雇員甄選。內部員工爆料指出，因傳出舞弊，在春節後報到考生被集體要求重考，其中高雄區有六十幾名考生被集合載往高雄總廠，以同樣考題重考筆試，卻有十幾位考生原本高分考取，再測卻不及格，甚至僅三十多分，恐有舞弊之嫌。

中油目前正在調查中，並承諾於月底出具結果。中油官方表示，目前全案正在了解中，調查結果也尚未出爐，目前沒有進一步說法。

該次招考共七七九名雇員，以煉製、機械、油料操作、加油站儲備幹部為大宗，其中含一○一名「睦鄰名額」。

高手均集中在某一里

爆料還指出，根據中油公布榜單，高雄市小港區某里睦鄰名額三名，進入複試者九名，該里最低錄取分數竟高達九十一．八分，而其他區域最高僅八十五分，由於程度落差太大，「高手均集中在某一里」，表現太不尋常，被認為是舞弊嫌疑佐證。