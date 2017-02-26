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拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
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什麼是「睦鄰名額」？

2017-02-26

☆兩種途徑考進中油︰想要擠進國營事業中油窄門主要有兩種途徑，一是參加「經濟部國營事業聯合招考」，主要是招考二等一級、月支薪約36000元起跳的「職員」；另一種是「雇用人員甄選」，甄選出正式雇用後五等一級、月支薪26000餘元起跳的「雇員」。

☆什麼是睦鄰名額？

在「雇用人員甄選」中有所謂的睦鄰名額，主因是當初在設置煉油廠、石化廠、天然氣廠時，因工廠可能會帶來污染，因此用以回饋居民的方式之一；一般規定要在特定區域設籍半年以上，且父母或祖父母須設籍滿10年，才能夠報名考試。（記者黃佩君、高嘉和）

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  • 中油。（資料照）

    中油。（資料照）

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