車位動手腳 撐住豪宅價

2017-02-26

〔記者徐義平／台北報導〕實價網玄機多，部分新成屋建案為撐住每坪成交價，避免出現「實價」較「開價」折數太大，選擇在車位坪數與價格上動腦筋；台北市信義區有兩大高價豪宅出現車位總價變低或車位坪數縮小情形，其中一個建案還是單戶總價接近兩億元的知名豪宅。

根據實價網揭露，信義區松信路五十巷內某一個成屋建案，二○一五年五月揭露一筆十二樓實價紀錄，總價一億一二○萬元，坪數約一一七．八九坪（包括三個車位、約四十．八三坪），三個車位揭露總價為一一二○萬元，扣除車位坪數與價格後，每坪實價約一一六．八萬元。

但同年七月，揭露一筆四樓實價紀錄，總價八二三八萬元，坪數約一一七．一七坪（包括三車位、約卅九．四七坪），三個車位總價為七一○萬元，扣除車位坪數與價格，拆算每坪約九十六．九萬元；短短兩個月，車位總價價差高達四一○萬元，若用前筆車位總價一一二○萬元拆算，每坪單價約九十一．六一萬元。

一個車位 竟不到4坪

再對照去年八月，同建案揭露一筆七樓實價紀錄，總價八千五百萬元，坪數約一二六．九坪，（包括三個車位、約四十．八三坪），三個車位總價為五一○萬元，扣除車位坪數與價格，拆算每坪約九十二．八萬元，僅一年三個月，車位總價落差高達六一○萬元，幅度高達四十五％，若比照二○一五年五月的車位總價一一二○萬元拆算，每坪單價僅約八十五．三萬元。

除車位總價變低外，信義區還出現一筆車位坪數縮水情形。根據實價網揭露，去年十二月，松德路每戶總價均過億的豪宅社區，揭露一筆五樓實價紀錄，總價一．八億元，坪數約一八一．七一坪（包括四個車位，約十五．六四坪），每坪實價約九十九．一萬元；令人好奇的是，一個車位坪數竟只有約三．九一坪。

若對照該社區更早之前的多筆實價揭露紀錄，二○一五年八月，該社區頂樓的十五樓，總價二．三億元，坪數約一九八．七三坪（包括五個車位、約六十七．三九坪），車位總價為一六○○萬元，拆算每坪約一六二．九三萬元；根據該戶備註欄記載，單個車位坪數分別為十二．二九、十四．二七坪，與去年十二月揭露的車位坪數相較，難道車位會「熱脹冷縮」嗎？