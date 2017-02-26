| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
 首頁 > 財經

車位動手腳 撐住豪宅價

2017-02-26

〔記者徐義平／台北報導〕實價網玄機多，部分新成屋建案為撐住每坪成交價，避免出現「實價」較「開價」折數太大，選擇在車位坪數與價格上動腦筋；台北市信義區有兩大高價豪宅出現車位總價變低或車位坪數縮小情形，其中一個建案還是單戶總價接近兩億元的知名豪宅。

根據實價網揭露，信義區松信路五十巷內某一個成屋建案，二○一五年五月揭露一筆十二樓實價紀錄，總價一億一二○萬元，坪數約一一七．八九坪（包括三個車位、約四十．八三坪），三個車位揭露總價為一一二○萬元，扣除車位坪數與價格後，每坪實價約一一六．八萬元。

但同年七月，揭露一筆四樓實價紀錄，總價八二三八萬元，坪數約一一七．一七坪（包括三車位、約卅九．四七坪），三個車位總價為七一○萬元，扣除車位坪數與價格，拆算每坪約九十六．九萬元；短短兩個月，車位總價價差高達四一○萬元，若用前筆車位總價一一二○萬元拆算，每坪單價約九十一．六一萬元。

一個車位 竟不到4坪

再對照去年八月，同建案揭露一筆七樓實價紀錄，總價八千五百萬元，坪數約一二六．九坪，（包括三個車位、約四十．八三坪），三個車位總價為五一○萬元，扣除車位坪數與價格，拆算每坪約九十二．八萬元，僅一年三個月，車位總價落差高達六一○萬元，幅度高達四十五％，若比照二○一五年五月的車位總價一一二○萬元拆算，每坪單價僅約八十五．三萬元。

除車位總價變低外，信義區還出現一筆車位坪數縮水情形。根據實價網揭露，去年十二月，松德路每戶總價均過億的豪宅社區，揭露一筆五樓實價紀錄，總價一．八億元，坪數約一八一．七一坪（包括四個車位，約十五．六四坪），每坪實價約九十九．一萬元；令人好奇的是，一個車位坪數竟只有約三．九一坪。

若對照該社區更早之前的多筆實價揭露紀錄，二○一五年八月，該社區頂樓的十五樓，總價二．三億元，坪數約一九八．七三坪（包括五個車位、約六十七．三九坪），車位總價為一六○○萬元，拆算每坪約一六二．九三萬元；根據該戶備註欄記載，單個車位坪數分別為十二．二九、十四．二七坪，與去年十二月揭露的車位坪數相較，難道車位會「熱脹冷縮」嗎？

廣告
  • 部分新成屋建案為撐住每坪成交價，避免出現「實價」較「開價」折數太大，選擇在車位坪數與價格上動腦筋。（資料照）

    部分新成屋建案為撐住每坪成交價，避免出現「實價」較「開價」折數太大，選擇在車位坪數與價格上動腦筋。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 豪宅 車位
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：車位動手腳 撐住豪宅價


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.