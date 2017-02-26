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蛋黃區外 小建案盤讓遍地開花

2017-02-26

〔記者徐義平／台北報導〕早在台北市蛋黃區出現建案盤讓前，「蛋白區」甚至蛋殼以外地區，小型建案盤讓早已是遍地開花。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，隨著房市由熱轉冷，甚至轉凍，早自二○一五年開始便陸續有「盤讓建案」情形出現，除「御．瑞安」外，光北台灣還有部分個案也是如此，如中和「希爾敦」、基隆「港麗」、新竹「帝豪天悅」及「竹北之星」等曾經銷售過的建案，也都換過一手。

對照住展雜誌歷年市調，二○一四年新北市中和區推出的建案「希爾敦」，原建商為億欣營造，今年重新推出時更改案名為「欣御園」，並改由欣莊建設接手；另新竹縣竹北市的建案「竹北之星」，建商從竹星建設改由京茂建設接手。但是對照商業司工商查詢，上述兩案前、後任建商的董監事結構大致重疊，實質上應仍屬於同一建商體系。

至於基隆建案「港麗」，改案名為「信義之心」後，負責建商也從春風開發、天下工程換手為永沛開發建設；而新竹市建案「帝豪天悅」，換案名為「建祥璞石」後，投資興建者也從帝豪國際換手為建信建設。根據商業司查詢系統，上述兩案的前、後任董監事並沒有重疊跡象。

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  • 基隆地區小型建案盤讓早已是遍地開花。（資料照）

    基隆地區小型建案盤讓早已是遍地開花。（資料照）

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