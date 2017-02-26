罕見！北市蛋黃區建案盤讓
2017-02-26
〔記者徐義平／台北報導〕房市真悶！台北市「蛋黃區」的大安區也難擋建案盤讓風潮。根據實價網最新揭露，大安區瑞安街二○八巷五十八弄內，首傅建設的新成屋建案「瑞安君子」，以近三．五億元整棟「盤讓」出去，接手買家為喬崴建設旗下的喬崴國際物業。
根據住展雜誌資訊，該案最早由首傅建設推出，二○一一年預售時案名原為「館藏」，當時每坪平均開價達一六三萬元，規劃地上七層、地下三層電梯住宅，可售戶數為七戶，除一樓坪數約十六坪外，其餘樓層均約五十坪，訴求挑高三．六米，一戶總價八千萬元起跳；在二○一四年成屋後改案名為「瑞安君子」，每坪平均開價約一三七萬元，一戶總價七千萬元內，但銷售始終不如預期。
房產業者推測，銷售不佳應是首傅建設選擇在去年底整棟盤讓給喬崴國際物業的主因；根據實價網揭露，該建案計有七筆揭露資訊，每坪接手實價一一八到一二八萬元，合計總金額約三．四八億元，喬崴接手後再度更名為「御．瑞安」，每坪平均開價達一六五萬元。
根據商業司工商查詢資訊，喬崴建設是二○○一年成立，資本總額為兩億元，負責人為楊貴清︰對照公司官網資訊，推案主要集中在大台北地區，近年推案為二○一五年的「台北市社子ＭＩＴ案」，事業體包括萬堡營造、喬崴國際物業、佑德商旅、鴻龍商務會館等，另有成立財團法人中玉教育基金會，據房產業者說，該建商資本算是雄厚。
正義國宅都更案 也轉兩手
近年房地產史上規模最大的盤讓案要屬「正義國宅都更案」，該案最初由龍聯建設主導，最終因為槍擊案先轉給富邦建設，目前由三圓建設負責整合；日前已完成聯貸案簽約，預計興建地下七層、地上卅一層的住商混合大樓，完成後將成為台北市東區新地標，也是新政府推動都更的重要指標。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 22歲憂鬱症女作家演講 台中一中臨時取消惹議
- 中正紀念堂轉型 國民黨：民進黨政府去蔣化
- 星期專論》二二八讓台灣進入黑暗時代
- 追討黨產 顧立雄：涉兩岸因素更恐怖
- 陽明山部分櫻開5成 本週昭和櫻見客
- 朴槿惠就職四週年 倒朴、挺朴首爾對尬
- 連假北部國道塞 賀陳旦卡車陣
- LamiGirls決選 4「星」血入團
- 國安報告打臉川普？ 禁穆令7國家對美無威脅
- 瓜地馬拉火峰爆發 噴出岩漿和火山灰
- 晶華火警 香奈兒「泡湯」
- 廂型車墜橋12米高 醉駕睡醒才求救
- 週一冷氣團減弱 週四又一波
- 「淡海輕軌虧錢」說 柯：不小心戳到人家
- 借提取槍 毒犯滑山谷逃脫
- 假租屋 真詐財 科技新貴也上當
- 綠電認購前五大 桃園包辦前三
- 【私家小傳】 像她這樣的一位老師
- 尚韋帆引退 最難忘一刻@陳世念
- 中職情蒐細膩 洪總、鄉長按讚
- 司改國是會議》瞿海源：過半非法律人與會 帶來好的改變
- 台南公車DM多國語言 帶外籍移工遊台南
- 東港取締攤販 民批執法做一半
- 雨潑搗蛋 機捷3車站水桶接水
- 憂鬱症作家演講 中一中臨時取消
- 政院廣徵政治檔案 高達300公尺
- 龍潭南天宮拆戲台 變身停車場
- 台塑汽柴油 週一起漲1角
- 美若課邊境稅 恐掀全球貿易戰
- 清水岩溫泉泡腳夯 催湯屋快開放
- 大博會 港澳大學跨海搶台生
- 台日職棒對抗賽》去年傷病退賽 陳俊秀、陽耀勳磨刀霍霍
- 求神問事 馬祖伍位靈公廟夢裡解
- 《自由廣場》無感 無歷史感
- 【藝文短訊】 台日交流文學特展
- 5歲兒語言障礙遭欺負 高山峰費心力治療
- 古巴輸韓「比想像的難對付」
- 光芒今對海盜 胡智為、張進德無緣對決
- 《自由廣場》台灣學術詐騙集團
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：罕見！北市蛋黃區建案盤讓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分