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罕見！北市蛋黃區建案盤讓

2017-02-26

〔記者徐義平／台北報導〕房市真悶！台北市「蛋黃區」的大安區也難擋建案盤讓風潮。根據實價網最新揭露，大安區瑞安街二○八巷五十八弄內，首傅建設的新成屋建案「瑞安君子」，以近三．五億元整棟「盤讓」出去，接手買家為喬崴建設旗下的喬崴國際物業。

根據住展雜誌資訊，該案最早由首傅建設推出，二○一一年預售時案名原為「館藏」，當時每坪平均開價達一六三萬元，規劃地上七層、地下三層電梯住宅，可售戶數為七戶，除一樓坪數約十六坪外，其餘樓層均約五十坪，訴求挑高三．六米，一戶總價八千萬元起跳；在二○一四年成屋後改案名為「瑞安君子」，每坪平均開價約一三七萬元，一戶總價七千萬元內，但銷售始終不如預期。

房產業者推測，銷售不佳應是首傅建設選擇在去年底整棟盤讓給喬崴國際物業的主因；根據實價網揭露，該建案計有七筆揭露資訊，每坪接手實價一一八到一二八萬元，合計總金額約三．四八億元，喬崴接手後再度更名為「御．瑞安」，每坪平均開價達一六五萬元。

根據商業司工商查詢資訊，喬崴建設是二○○一年成立，資本總額為兩億元，負責人為楊貴清︰對照公司官網資訊，推案主要集中在大台北地區，近年推案為二○一五年的「台北市社子ＭＩＴ案」，事業體包括萬堡營造、喬崴國際物業、佑德商旅、鴻龍商務會館等，另有成立財團法人中玉教育基金會，據房產業者說，該建商資本算是雄厚。

正義國宅都更案 也轉兩手

近年房地產史上規模最大的盤讓案要屬「正義國宅都更案」，該案最初由龍聯建設主導，最終因為槍擊案先轉給富邦建設，目前由三圓建設負責整合；日前已完成聯貸案簽約，預計興建地下七層、地上卅一層的住商混合大樓，完成後將成為台北市東區新地標，也是新政府推動都更的重要指標。

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  • 「瑞安君子」以近三．五億元整棟「盤讓」出去，接手買家為喬崴建設旗下的喬崴國際物業。（取自google map）

    「瑞安君子」以近三．五億元整棟「盤讓」出去，接手買家為喬崴建設旗下的喬崴國際物業。（取自google map）

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