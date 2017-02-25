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三星棄「將」保「帥」 兩高層閃辭

2017-02-25

〔編譯王惠慧／綜合報導〕三星集團（Samsung）「未來策略辦公室」負責人、副會長崔志成，以及社長張忠基昨辭職，為少主李在鎔捲入「閨密門」事件負責；三星電子也表示，將收緊公司捐款政策並強化捐款資訊披露，董事會將審查逾十億韓元（約八十八萬美元）的外部捐款，且設委員會審查超過一千萬韓元的捐款。

少主導師傳辭 三星股跌

《韓聯社》昨引述消息來源報導，三星集團核心決策單位「未來策略辦公室」負責人副會長崔志成、社長張忠基為三星捲入事件請辭下台，崔、張兩人也正在被調查中；崔被視為是李在鎔的「導師」，一度傳出可能暫代三星舵手大任，卻傳出閃電辭職，三星電子股價週五下跌二．四五％。

根據三星董事會通過新規，超過十億韓元的捐贈計畫或三星簽署的贊助合約，都必須經過董事會審核及批准，另增設委員會每週開會審查超過一千萬韓元的捐款，新規僅適用於三星電子，而非整個三星集團；在此之前，只有超過公司資本額五％、六千八百億韓元以上的捐款才需要被董事會檢視。

《韓聯社》報導，包括SK集團旗下SK電訊（SK Telecom）以及SK海力士（SK Hynix）也同樣規定，在捐贈或贊助超過十億韓元時，需經過董事會核准；由於南韓對財閥的批評聲浪不斷，預計其他財團未來也會陸續跟進。

報導指出，朴槿惠「閨密」崔順實利用關係，迫使大企業捐款給崔順實設立的基金會，捐款的五十三家企業，其中僅KT集團、浦項鋼鐵集團（POSCO）兩家公司表示，是在獲得董事會同意之下捐款。

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  • 三星副會長崔志成（歐新社檔案照）

    三星副會長崔志成（歐新社檔案照）

  • 三星社長張忠基（歐新社檔案照）

    三星社長張忠基（歐新社檔案照）

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相關關鍵字： 三星 崔志成 張忠基 閨密門
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標題：三星棄「將」保「帥」 兩高層閃辭


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