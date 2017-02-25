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新聞分析》美中若開戰 跨國企業剉咧等

2017-02-25

編譯楊芙宜／新聞分析

美中貿易戰短期內究竟會不會全面開打，當前兩大觀察重點都在美國川普政府的政策動向，包括美國財政部預計四月和十月公布的外匯政策半年度報告，以及美國國會八月休會前是否完成稅改配套「邊境調整稅」的立法。若中國今年被列為「匯率操縱國」、美國邊境稅立法，相當於點燃貿易戰前哨，但在美國祭出懲罰性關稅之前，雙方仍有一年談判時間，戰線將往後拉長。

美中貿易戰煙硝味濃，已成為全球供應鏈到各大品牌商的矚目焦點，但美國白宮和財政部官員的政策發言卻屢屢出現分歧，凸顯雙方站在不同角度和立場的硬軟攻防。相對於美國總統川普大砲攻擊中國是操縱匯率的「總冠軍」，財長努勤卻凸顯謹慎及保留態度，稱將照著「程序」走，意味四月中旬前官方不會宣布結論。

中國學界和市場人士目前評估，被美方列為「匯率操縱國」的可能性不高，由於並不完全符合三項評估標準。不過，一旦川普欲兌現把中國列為「匯率操縱國」的競選諾言、或開徵邊境稅，進而引發中國非理性報復性措施、也對美國商品課徵進口關稅，將促使兩大經濟體貿易戰全面開打。

屆時，全球企業身價最高的蘋果、美國通用汽車、南韓三星、中國阿里巴巴、德國庫卡、台灣鴻海到台積電，都將受到波及，無一倖免。

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