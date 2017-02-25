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憂美中貿易戰 台商忙買「保險」

2017-02-25

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕財經媒體CNBC報導，如果美國川普政府和中國掀起貿易戰，台灣因經濟嚴重依賴對中國和美國的出口，恐成為最大輸家；台灣企業避免淪為貿易戰下犧牲品，已著手應對或「買保險」，電子業如鴻海、和碩、廣達都宣布將在美大力投資或擴廠，服飾業如宏遠興業在美國北卡羅萊納州工廠預計三月啟動生產，紡織業大廠儒鴻已撤出中國，並考慮美國生產。

中港占我出口最高 美國第3

報導指出，台灣高科技製造業以靈敏和管理專長聞名，美中貿易戰衝擊將覆蓋矽谷、台灣、到中國。官方統計顯示，台灣去年出口占GDP（國內生產毛額）超過六十二％，最大出口地為中國、占廿六％，美國是僅次於香港的第三大出口地、占十二％。微軟、杜邦、康寧、3M和IBM等美企都在台灣有研發、辦公室或廠房設備等投資。

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院主任曾銳生表示，世界兩大經濟體的貿易戰將會「傷害到台灣，因為台灣科技導向的消費電子產業連結到中國產業，是全球價值鏈一部分」。不過，美國喬治梅森大學教授韋傑理（Gerrit van der Wees）認為，台灣在川普政府裡具有「非常顯著」位置，意味若風險升高，台灣掉出談判桌可能性大降，也較不會被兩象相爭時蹂躪。

鴻海和碩赴美設廠 儒鴻撤中

台商正考慮改變在全球供應鏈裡營運地點。以蘋果合作夥伴來說，鴻海集團董事長郭台銘承諾在美國投資七十億美元、且優先考慮賓州，而該州正是協助川普勝選總統的製造業沒落「鐵鏽帶」大州。

和碩董事長童子賢跟進表態，若必要的話，準備把美國產線擴增「三至五倍」，端視當地條件、政策、客戶需求及意願而定；廣達電腦也計畫將美國田納西州和加州的伺服器組裝廠，未來三年設備、產量和員工數提高一倍。和碩是iPhone代工組裝廠之一，廣達是世界最大筆電製造商，也是戴爾、Google和臉書伺服器的供應商。

台灣紡織業和鞋業製造商已開始把工廠從中國轉移到亞洲其他國家，如越南、孟加拉和印度等。供應耐吉、Under Armour等品牌的紡織大廠儒鴻去年底宣布關閉中國廠房，未來投資以台灣、越南為主，若川普政府提供優惠條件的話，也考慮在美國設織布廠。為耐吉、愛迪達代工生產運動鞋的寶成工業也正加快把中國產線遷往東南亞。

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  • 美中貿易戰風聲起，電子業紛撤中，鴻海即宣布在美擴廠。（路透檔案照）

    美中貿易戰風聲起，電子業紛撤中，鴻海即宣布在美擴廠。（路透檔案照）

  • 鴻海董事長郭台銘承諾在美投資70億美元。（路透檔案照）

    鴻海董事長郭台銘承諾在美投資70億美元。（路透檔案照）

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標題：憂美中貿易戰 台商忙買「保險」


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