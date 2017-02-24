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台幣升值3.4分 創近21月新高

2017-02-24

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨續呈區間走揚格局，終場以30.745元兌1美元作收，升值3.4分，匯價連3升並創近21個月新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量為9.36億美元。

外匯交易員表示，外資匯入、韓元彈升，以及出口商月底作帳拋匯，成為帶動新台幣續往升值方向前進的主因，同時改寫波段新高，但整體看來，升幅仍相對有限。

外匯交易員指出，由於即將進入228連假，銀行間交投逐步轉趨保守，導致匯市量能跌破10億美元基本門檻，預料今天假期前最後一個交易日，維持量縮盤整走勢機率高。

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