國產署標售14戶「東西匯」 無人投標
2017-02-24
〔記者吳佳蓉／台北報導〕「東西」太貴賣不掉，財政部國產署昨標售14戶都更分回高價宅「東西匯」，結果無人投標，全數流標。房仲業者認為，應與價格偏高有關，難吸引買方進場；對此，國產署高層官員表示，將從價格面及標售時程面進行檢討。
「東西匯」位於台北市中山區松江路及農安街口，由忠泰建設起造，為地上17層、地下5層之建築物，當初都更有國有地加入，因此國產署可分回14戶。14戶面積介於79至88坪間，此次標售總價訂在6400至8200萬元間，房型4房2廳2衛，皆為高價大坪數住宅，每戶每月管理費8000至9000元間。
房仲業稱高價不易脫標
對於首次標售失利，國產署表示，先前開放時，還有人來看屋，但最終無人投標，推測主要仍與房市大環境不佳有關，目前房地持有稅偏高，可能也是影響因素之一。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，標不出去，主要是因「價格不到位」，沒有足夠誘因吸引買方進場。
住商不動產企研室主任徐佳馨也認為，「東西匯」地段好，國產署分回樓層又分布在13至16層，高樓層視野頗佳，但因單價、總價都略高於市場行情，無人投標並不令人意外；在現階段買方「求低不追高」的心態下，想標脫不容易。
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