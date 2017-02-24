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聯邦銀白金卡買機票 可享海外全程旅平險

2017-02-24

〔記者王孟倫／台北報導〕228連續假期到來，又到了國人出國旺季。Money101金融比較網昨表示，若刷卡購買機票或支付旅遊團費，多半只有頂級卡、商務卡別才能享有免費贈送的「海外全程」旅平險，但仍有少數信用卡提供這項優惠，像是「聯邦銀行」的白金卡或「台新銀」御璽卡等。

根據觀光局統計，去（2016）年出國人次高達1458萬人次，相較前（2015）年成長了10.6％。

國銀業者表示，多數消費者或許知道，出國旅行若以信用卡刷團費8成或機票全額，就能享有「旅遊不便險」及「旅平險」；不過，在旅平險方面，部分消費者誤以為可擁有旅途全程保障，但「實際上，一般贈送的旅行險，並非保障海外全程，只有搭飛機期間」。

換句話說，若在國外跌倒摔傷或交通意外事故等，一般來說，並不在刷卡贈送的旅平險保障範圍。

而根據「Money101金融比較網」昨天公布的調查，目前國內前十大「流通卡數」銀行中，絕大多數限定「頂級卡」、「商務卡」這類高端卡別，才享有「海外全程旅平險」；至於其他卡別，只有搭機期間才適用。

意外醫療100萬元

不過，仍有少數非頂級卡或商務卡提供海外全程保障。Money101指出，例如聯邦銀的旅遊白金卡或御璽卡等，以及台新銀的御璽卡，仍有提供「海外全程旅平險」，內容包括意外死殘費1000萬元、意外醫療100萬元。

Money101強調，由於海外就醫費用高，即使刷卡有贈送海外全程旅平險，但像是感冒、拉肚子等「疾病」，並不屬於意外事故，因此不在承保範圍內，建議民眾應依自己需求加強旅遊保障。

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  • 影后桂綸鎂為聯邦銀行信用卡拍攝形象廣告。（資料照，記者胡舜翔攝）

    影后桂綸鎂為聯邦銀行信用卡拍攝形象廣告。（資料照，記者胡舜翔攝）

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