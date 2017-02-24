土銀董事長凌忠嫄︰房價不太可能上漲
2017-02-24
〔記者盧冠誠／台北報導〕展望當前房市，不動產授信龍頭土地銀行董事長凌忠嫄昨表示，房價不會有太大的跌幅，但上漲也不太可能，目前看來還是一個比較平穩的狀態。
據1月「信義房價指數」顯示，台北市、新北市年增率分別下跌2.5％、2.7％，月增率則各下跌0.2％、1.6％。
盤整期視市場供需而定
凌忠嫄指出，若是好地段，也許房價抗跌性會比較高；如果沒有特別的經濟因素，現在房市仍屬平穩盤整的狀態，至於盤整期會持續多久，得看市場供需狀況。
對於美國聯準會（Fed）重啟升息，台灣若跟進調升利率，將如何影響房市，凌忠嫄認為，利率調高會增加購屋者負擔，不過，現在是低利率時代，預期Fed不至於大幅升息。
凌忠嫄表示，以過去幾年，中央銀行每次升、降息幅度為半碼（0.125個百分點）來看，對購屋者影響有限。
土銀前天主辦「台北市正義國宅都市更新」120.9億元聯貸案，關於後續都更進展，土銀主管指出，目前進行中還有54件，可撥款額度568億元；截至1月底，累計受理都更案件已達112件，承作總金額超過1000億元。
「以房養老」部分，土銀主管表示，統計至1月底，共承作376件，總額度18億元，平均貸款年限22年，今年累計件數及額度分別訂下500件、25億元的目標。
5銀行1月新房貸月減96億
另，中央銀行昨公布五大銀行1月新承作房貸351億元，受到去年12月為年底傳統購屋旺季，使得基期墊高，以及適逢農曆春節工作天數較少的影響，月減近96億元。
土銀、台灣銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行等五大銀行，承作房貸比重約占全體銀行的4成，常被視為房市風向球。
利率方面，五大銀行1月新承作房貸利率上揚至1.674％，月增0.015個百分點，主因有銀行承作較多非公教或大企業人員房貸，利率優惠相對較少。
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