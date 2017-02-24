比特幣勒索 入侵國中小
2017-02-24
〔記者陳昀、彭健禮／綜合報導〕又見「比特幣」勒索！桃園市、苗栗縣二月起有多所國中、小學，陸續收到駭客入侵聯網印表機所傳送的恐嚇信，要求在限期內支付「比特幣」，否則要癱瘓學校的網路系統，但沒有學校上當支付，刑事局、縣市警局已展開調查中。
桃園市平鎮區某小學在二月十三日發現，辦公室的網路印表機印出一張署名Emerson Rodrigues的恐嚇信，十六日再次收到相同信件，掃毒後雖然沒有發現惡意程式，為慎重起見仍通報教育局。
教育局清查發現，桃園市目前共有平鎮三所、蘆竹二所、楊梅一所，共六所國中、小學收到類似的恐嚇信件，分別被勒索○．○五到三個不等的「比特幣」，折合新台幣大約是一千七百多元到十萬元，要求在三月一日前支付「比特幣」，但沒有學校上當支付。
本月初，苗栗縣三所國中、小學的印表機也被駭，十二、十三日，縣內另有三所國中、小學，則收到勒索「比特幣」的英文恐嚇信息，內容表示，若不依約於二月廿日繳付三個比特幣，將開始摧毀電腦檔案。
遭恐嚇的學校都沒有繳付「贖款」，由警方展開偵辦，所幸過了駭客宣稱「開始摧毀檔案」的時效，學校電腦檔案都尚安好。警方表示，駭客是透過聯網印表機缺少防毒軟體的漏洞，透過網路在印表機植入病毒程式，駭客所指「癱瘓網路」，應是採發送大量封包，吃掉網路頻寬，使得網路跑不動。
根據教育部統計，有十九個區縣市網路中心回覆，有四十六所學校遭駭，以大專院校占五十九％為大宗，其次為國中小廿五％，受害印表機廠牌以HP佔七十三％為最大宗，其次為EPSON佔七％；不過警方表示， 只要無防護功能的印表機就容易被駭。
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