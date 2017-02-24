王聖文與建商私訊 「用LINE講」
〔記者陳慰慈／新北報導〕晶鑽建設涉嫌行賄雙北官員，新北市地政局副局長王聖文被列為被告之一，大前天卻跳樓身亡，留下許多疑團待解，檢廉監聽譯文掌握到，王與建商提及關鍵處就會說「不要在電話中說」、「用LINE講」，加上雙方有金錢往來，又晶鑽實際負責人李嘉詳遭收押，因此原列為「他」字案的晶鑽案，近日李涉案部分將轉為「偵」字案，而王的部分是否也將一併轉「偵」，尚未決定。
建商涉案部分轉為「偵」字案
據悉，李嘉詳是透過其他家建設公司牽線認識王聖文，檢廉調查，王與李私下常通話見面、互動頻繁，檢廉經兩年蒐證監聽，發現兩人講到敏感話題便會說「不要在電話中說」、「用LINE講」，疑已有警覺，檢廉因此大前天一早至王桃園住處搜索，查扣王手機及一箱證物，強調以「侵害最小」的方式搜索、保全證據，同日並至新北地政局調卷，將相關事證帶回分析。搜索時，王聖文態度配合並無異狀，頻頻追問：「搜索何時結束？」辦案人員表示不用很久，上午向新北市府請假的王還回：「這樣我下午就能去上班了」，廉政官當天上午約八時三十分離去，並未約談王，搜索完，王還送廉政官下樓。
未料當天下午三時許，王就從住處八樓跳樓輕生，檢廉當晚十一時許聽聞，感到遺憾與不捨，將持續偵辦並清查金流，以釐清案情，若證據不足，自能還王清白。據了解，李嘉詳供詞反覆，時而承認、時而否認，最後遭法院裁定羈押禁見。
辦案人員透露，不少建商會拉攏都發、建管、地政等單位公務員，藉由放水執照核發、委請提供專業建議、協調土地問題，以現金、禮盒行賄公務員，或讓行賄對象投資建案獲利，以快速取得建照與搶下土地重劃區的龐大利益。
檢方表示，案件犯罪事實與對象不明確時，都是列為「他」字案，鎖定特定嫌犯後，案件將轉為「偵」字案，因晶鑽負責人被押，已鎖定特定嫌犯，依規定須在七天內上簽檢察長，將案件轉為「偵」字案。
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