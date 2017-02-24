產創條例翻修 國營事業研發費年增百億
〔記者李欣芳、黃佩君／綜合報導〕為扶植新創產業等發展，行政院大翻修「產業創新條例」，包括獎勵天使投資人、有限合夥採穿透課稅、產學合作股票適用緩課稅等鼓勵新創條文外，另將強制台電、中油等國營事業提高研發支出，預計可年增百億元；至於閒置工業用地公告後強制買回，因爭議較大，本次並未列入修法。
閒置工業地不強制買回
經濟部次長沈榮津表示，這次修法有五大重點，第一是強化國營事業的研發投入，過去國營事業投入研發經費比重較民間企業低，修法規定需投入一定比例預算進行研發，至於要投入多少比例，將依國營事業特性跟規模。
創投業、天使投資人可減稅
工業局副局長游振偉表示，去年台灣研發支出佔ＧＤＰ比例僅三．○六％，低於日本的三．四九％、韓國的四．二三％；其中國營事業的台電、中油研發支出佔營收比重僅○．五八％、○．二四％。根據估算，若未來能強制拉到一％，每年台電、中油研發支出將分別增加二十六億元及六十三億元，加上其他單位，預計年增百億元。
其次，鼓勵產業投資，沈榮津說，有限合夥創投事業將改採穿透式課稅，意即合夥事業不用繳公司稅，盈餘分配後再納入個人所得稅課稅，可以避免雙重課稅，不會剝兩層皮。而對有限合夥適用期間原則為十年，必要時延長、但不超過十五年；門檻為實收出資總額達三億元、投資於新創事業公司金額達當年度實收出資總額三十五％或達三億元，兩者取較低者。
針對天使投資人提供獎勵措施是參考新加坡作法，若個人投資設立未滿三年的高風險新創事業達一百萬元，且持有該公司股票達三年者，持有期滿當年度得於個人綜合所得總額中減除投資額之半數，減除金額以三百萬元為上限。
沈榮津說，第三是促進產學合作，目前創作人在學研機關的研究結果，若在技術入股後取得股票，要計入個人所得稅，導致學研機構入股的意願降低，修法後，創作人依「科學技術基本法」獲配的股票，可以緩繳或緩課所得稅。
強化文創貸款與人才培育
第四則是強化無形資產評價機制，例如文創業產出的大都為無形資產，難以取得貸款，若能建立無形資產管理評價資料庫，就可以搭配金融機關作為文創業貸款依據。沈榮津說，最後則是強化人才培育，訂定各產業人才能力標準，作為聘用與加薪依據，盼以鑑定科目引導教學，降低學用落差，推動產業人才能力鑑定業務。
至於閒置工業用地公告後強制買回，本次並未列入修法。游振偉解釋，強制買回是為促進土地使用，但因適法性仍需進一步釐清，為避免整部條例修法延宕，本次並未列入，會以其他手段如產業用地革新方案、透過金融工具控管土地等，讓閒置土地加速利用。
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標題：產創條例翻修 國營事業研發費年增百億
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