《國際現場》蘋果新總部4月啟用

2017-02-24

蘋果公司宣布，4月將啟用新總部，旗下1.2萬名員工將以6個月時間搬遷進駐這個充滿未來感的矽谷「太空船」園區，一圓已故創辦人賈伯斯的夢想。這座外形酷似飛船的玻璃體建築是賈伯斯（Steve Jobs）生前最後作品之一，園區總面積175英畝（約70萬平方公尺）、核心部份有280萬平方英尺（約26萬平方公尺），是賈伯斯夢想中的「創意和合作中心」。

蘋果新總部命名為Apple Park（蘋果公園），融合工作場址和公園綠地，主大樓如同一個指環，全部由曲面弧形玻璃包覆構成，屋頂鋪設的太陽能板發電能力將供應主大樓全部電力。該園區80%由園林構成，還有健身中心、步道、水池、研究室、訪客中心和花園等設施。蘋果未公布新總部工程造價，據報導可能介於30億至50億美元之間。為了紀念賈伯斯，蘋果把新總部中心位置的禮堂命名為「Steve Jobs Theater」。

（編譯楊芙宜）