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避免經濟過熱 Fed預期「很快」再升息

2017-02-24

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）公布上次會議紀錄顯示，很多決策官員指出，為了避免經濟有過熱風險，「很快」再度調高利率是適當之舉。但會議紀錄也顯示，由於川普政府的經濟政策仍不清楚，Fed內部出現高度的不確定性。

會議紀錄指出：「很多與會者表達，如果接下來公布的就業市場和通膨資訊，符合或強於目前的預期，或如果委員會的最大就業和通膨目標的增速有過熱風險，很快再度調高聯邦資金利率可能是適當之舉。」

Fed主席葉倫上週在國會作證時表示，等太久才升息是「不智的」，並強烈暗示Fed在夏天之前可能考慮再度升息。在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）具有投票權的Fed理事鮑爾（Jerome Powell）週三也說，Fed本月召開貨幣政策會議時，可能討論升息。Fed下一次開會時間為3月14至15日。

期貨交易顯示5月升息

在Fed公布上次會議紀錄後，美股主要指數小跌。市場對Fed下次升息時間的預測幾乎沒有變化，聯邦資金利率期貨交易顯示，Fed最快將在5月升息。

不過，會議紀錄也顯示，由於川普經濟政策仍不清楚，決策官員希望等待更多細節出爐，再來評估這些政策對經濟前景有何影響。

PGIM固定收益首席投資策略師提普（Robert Tipp）表示，決策官員沒有看到必須加速升息的明確證據，有關財政刺激措施的內容和時間充滿了太多不確定性。

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