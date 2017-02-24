南韓憂心被川普列匯率操縱國

2017-02-24

今年以來韓元升值居亞幣之冠

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓央行總裁李柱烈表示，南韓被美國列為匯率操縱國的可能性很低，但美國確實有可能改變監督外匯的標準，並強調匯率應由市場決定，南韓只有在匯率極端波動時才會進行干預。李柱烈另指出，中國成長放緩將是南韓經濟的最大風險。

李柱烈的談話顯示，依賴出口的南韓非常擔心川普政府的意圖，南韓和其最大貿易夥伴中國都是被美國列名匯率操縱國的潛在對象。南韓正試圖降低對美國的貿易順差，但由於該國近半的經濟依賴出口，任何改變都得循序漸進。

李柱烈表示：「若中國被列為匯率操縱國，人民幣剛開始可能會升值，但將隨經濟成長減緩而貶值。中國成長減緩和人民幣貶值，將對南韓出口和經濟造成負面衝擊。」

根據彭博統計，今年以來韓元兌美元升幅居亞洲所有貨幣之冠，降低南韓被美國列為匯率操縱國的風險。週四韓元兌美元升值0.5%至1137.30韓元兌1美元，創去年11月8日以來最高，今年以來的升幅約6%。

韓元強升部分可歸因於，由於美國財政部將在4月公布半年度外匯政策報告，南韓央行因此減少干預。在美國財政部去年10月公布的報告中，南韓與中國、日本、德國、台灣、瑞士被列為觀察名單，因這些國家都符合美國監測外國匯率政策3項標準中的2項。

李柱烈指出，南韓出現龐大的經常帳盈餘，主因進口油價下滑和國內需求疲弱，及人口老化等結構性因素。