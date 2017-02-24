美財長努勤︰強勢美元 長期是好事

2017-02-24

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國財政部長努勤（Steven Mnuchin）週三接受《華爾街日報》專訪時表示，強勢美元反映出對美國經濟的信心，短期而言則有利有弊，長期來說是好事，大選以來美元的漲勢顯示投資人對川普政府具信心。

反映對美經濟信心

努勤對強勢美元持正面看法，他說，「強勢美元反映出相較於其他國家，對美國經濟的信心，長期而言是一件好事，我更期待長期的表現，如大家所見，美元近期確實在走強」。前任財長傑克盧（Jack Lew）也持類似觀點，他曾表示，美元強勢對美國、全世界都有好處。

這是努勤自上週宣誓擔任財政部長以來，首次在採訪中提出意見，他對美元的談話為外界了解川普政府對美國貨幣政策意見的主要管道，因此努勤關於金融市場的一字一句都將被密切關注。

努勤的觀點符合他在參議院聽證會上的立場，但可能與川普的看法互相矛盾。川普在競選期間，抨擊其他國家利用弱勢貨幣的方式促進出口，特別是中國，並在今年1月就職前曾說過美元兌人民幣走強，使得美國商品在競爭上處於劣勢，因此，外界揣測，川普透過弱勢美元支持美國對外貿易的地位。

美元在過去3年內升值23%，努勤指出，美元強勢與否，顯示出人們對美國經濟的信心。他認為，「以短期而言，（強勢美元）對我們的經濟有利有弊」，「特別是自從選舉以來，美元大量升值，則是對川普政府及未來4年充滿信心的徵兆」。

至於被問到對於人民幣的看法，努勤表示，他期待與中國保持「健康的雙邊關係」，「有一些貿易上的問題需要被檢視，同樣地，在投資方面的問題我也認為需要被檢視」，他表示，在很多方面兩國需要合作。