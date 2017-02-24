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美律中國兩公司 讓售東莞立訊

2017-02-24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕電聲元件大廠美律（2439）與中國立訊合作深化。美律為提升對中國電聲市場的佔比，董事會決議，將孫公司美律（上海）與美律（惠州）各51%股權出售給中國立訊子公司東莞立訊；預計兩個月內完成，該事項不須經過投審會審查，僅須在中國立訊入股完成後，與投審會報備。

美律擬將100%持股的子公司美律（香港），旗下美律（上海）51%股權與美律（惠州）51%股權，分別以125萬人民幣、5380萬人民幣加現金認繳1478萬，售予中國東莞立訊。發言人黃朝豐表示，希望透過與中國立訊的合作，使目前毛利與獲利能力低的手機用小耳機之市占率能夠上升，目前小耳機在美律總產品營收上僅占1%。

未來東莞立訊取得股權後，美律（上海）及美律（惠州）將成為美律以權益法投資之公司，營收將無法併入美律集團合併營收計算，並將依據國際會計準則規定，認列為業外收益。

美律董事會同時通過股利政策，去年每股獲利達11元，是上市新高，預計今年配發9.5元現金股利，現金殖利率高達6.8%。股東會將在6月14日舉行。

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  • 美律台中總部。（記者王憶紅攝）

    美律台中總部。（記者王憶紅攝）

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