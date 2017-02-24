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凌巨將嫁日商 今年主力拚車載產品

2017-02-24

〔記者陳梅英／台北報導〕即將嫁日商的凌巨（8105）昨日發佈去年財報，因產品組合優化、良率提升，去年毛利率回升至14.8%，創下10年新高，稅後盈餘6.32億元，每股稅後盈餘1.43元。

展望今年，凌巨表示，車載產品仍將是營收成長的主要動力來源，去年車載產品占營收比重約26%，今年還有20多個新案子出貨，預計今年車載產品占營收比重將超過3成，另外，工控產品仍穩定增長中，預計今年占營收比重仍在5成左右，此外，去年開始購置的4代線已陸續導入新產品，預計今年4代線自有產品比重也將大幅提升，為整體營運增添新動能。

凌巨過去幾年退出手機等消費型市場，專注車載、工控等利基產品策略奏效，帶動毛利率逐年走高，去年第4季在克服4代線學習曲線瓶頸以及匯兌有利因素加持下，毛利率從第3季的12.9%，回升至15.8%，創下2007年單季以來新高，稅後盈餘2.68億元，每股稅後盈餘0.6元，獲利重回正軌。

凌巨2016年營收116.84億元，年增率7.8%，毛利率14.8%，10年來最佳，稅後盈餘6.32億元，每股稅後盈餘1.43元，獲利已連續3年成長，每股淨值也提升至18.21元。

凌巨嫁日商Ortus正在如火如荼進行中，經濟部投審會已經通過，目前就等公平會點頭，預計相關程序可望在第1季底完成，屆時華映將退出凌巨董事會，由日商進駐。

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  • 凌巨去年毛利率回升至14.8%，創下10年新高，每股稅後盈餘1.43元。（凌巨提供）

    凌巨去年毛利率回升至14.8%，創下10年新高，每股稅後盈餘1.43元。（凌巨提供）

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