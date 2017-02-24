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禽流感羽絨暴漲 光隆賺飽庫存

2017-02-24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕中國H7N9禽流感疫情嚴重，境內禽流感病例激增，當局啟動撲殺措施，恐造成羽絨供應短缺，國內羽絨衣大廠光隆（8916）表示，位於中國的羽絨工廠備貨長至9個月，庫存量十分充足。

法人表示，2013年中國首次爆發大規模禽流感，當時中國沒有任何經驗與因應措施，導致羽絨報價恐慌性暴漲100%，這次羽絨價格也會上漲，但漲勢較為溫和，主因羽絨價格在前年觸底後，去年第4季已經反彈一次，季增3成。

廣越（4438）表示，在香港去年11月傳出禽流感疫情時，公司就制訂存貨方針，子公司尚弘羽絨位於江蘇，目前的庫存屬於超載情況，其羽絨報價是以週計，目前接單6個月、羽絨庫存量備到9個月，因此尚能因應羽絨衣第3季傳統出貨高峰。

廣越本身的羽絨衣客戶會在半年前下單，就算真的疫情延長，羽絨價格漲逾下單時價格太多，定價有一成調幅，可將超漲的原料成本轉嫁給客戶。

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  • 光隆董事長詹賀博。（記者陳柔蓁攝）

    光隆董事長詹賀博。（記者陳柔蓁攝）

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