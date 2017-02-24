4大產品線報價下滑 太陽能臉綠
2017-02-24
〔記者張慧雯／台北報導〕由於中國搶裝潮未如預期，根據太陽能最新報價顯示，四大產品線中，多晶矽價格下跌0.18%、矽晶圓持平、電池下跌0.4%、模組下跌0.57%，法人表示，目前對太陽能族群投資評等維持「中立」，而太陽能股昨天（23日）除茂迪（6244）上漲外，其他幾乎都下跌。
法人表示，由於終端市場未能回溫，多晶矽（Poly）拉貨動能不強，加上矽晶圓廠農曆年期間幾乎停產，使得多晶矽還在消化多餘產能，至於矽晶圓（Wafer）則因廠商不願被砍價，農曆年間又停產，報價持續走平，而太陽能電池報價下跌0.47%，主因是部分廠商殺價競爭，模組報價也因部分廠商為搶得大型電站招標案訂單而報出低價，造成市場報價下滑。
業者表示，中國7月1日開始上網補貼電價的價格調降，原以為上半年將出現搶裝潮，但現在最大問題是，政府想先將輸電網建設做好，且官方對於併網申請的審核趨於嚴格，預計搶裝潮將不如2016年明顯。
台新投顧則說，美國總統川普欲廢除太陽能補貼政策，使得不確定因素增加，預期2017年全球太陽能裝置量會比2016年下滑，但2016年太陽能廠擴建產能逐漸開出，供給增加、需求減少，將使得報價上漲不易，對於沒有佈局電廠的業者來說，2017年恐將虧損，因此台新對太陽能產業看法維持「中立」評等。
研調機構集邦科技也指出，在市場預期心理激勵下，太陽能產品價格已搶先在1月調漲，但短期包括太陽能多晶矽晶圓及電池價格恐回跌，預估中國今年太陽能需求仍可望達到25GW規模，4-5月裝置潮的需求將集中湧現，屆時太陽能矽晶圓與電池價格應可望止穩。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 太陽能
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 打算遺產分給她
- 捍衛西太平洋！美軍PO照秀美日F-35戰機
- 酒駕耕耘機 農民衰罰2萬9
- 國道六號東延 花蓮縣議長連署力爭
- 錶王的故事1
- 一球入魂 珍貴紀錄零距離─早稻田大學野球部百年文物特展免費入場 球迷飽眼福
- 高三畢業後大學再考招 朱立倫贊同
- 大城麥田正金黃 228連假來賞麥浪
- 妹妹罹難責任險理賠 金管會認定哥哥無法申領...
- 美教授30年自拍照不間斷 展現老化過程
- 冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！
- 自由廣場》司法管轄權ＰＫ外交豁免權
- Hebe零下6度化聲《美女》 絕美對唱《野獸》井柏然
- 世大運棒球邀請賽 今起登場
- 薛化元：還有機關拒開放228檔案
- 去年10月房地產交易 量價俱跌
- 美國威力球開獎 1人獨得134億頭彩
- 經典4鬥士 病後大丈夫》四割男蔣智賢 跟糖尿做朋友
- 休耕政策不定 一期稻農挫咧等
- 慢性腎病素食者 豆製品不吃不可
- 「綠金」遍布 澎湖婦女賺外快「蹓海菜」
- 古巴尬兄弟 兩款球出動
- 自治新村老眷舍 地方爭設文化公園
- 三星上將梨遭寒害 爭取現金救助
- 高工時行業 將全面展開勞檢
- 曾窮到吃野菜 她再現月桃工藝
- 米蘭時裝週 Gucci男女合秀感官衝擊
- 2017日內瓦錶展專輯22：方圓錶盤時間藝術1
- 2017日內瓦錶展專輯24：方圓錶盤時間藝術3
- 飛雁新村案 南市公民參與開放決策首例
- 古巴隊「有點古怪」 詹子賢照敲逆轉安
- 私宰雞隻剩11隻半 重罰10萬
- NBA》小牛認賠7700萬放生 明星後衛計畫聯手詹皇
- 後壁蘭展設蘭創館 文創精品驚豔
- 心房顫動鬧場 教授打桌球打到趴
- 經典4鬥士 病後大丈夫》火球男元鐘玄 抗癌東山再起
- 客機荷蘭機場重落地 起落架斷驚險迫降
- 事業廢棄物焚化費調漲 家戶垃圾不漲
- ＣＢＡ季後賽首輪 點名劉錚
- 無視雙黃線迴轉 鹿港警：加強取締
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：4大產品線報價下滑 太陽能臉綠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分