4大產品線報價下滑 太陽能臉綠

2017-02-24

〔記者張慧雯／台北報導〕由於中國搶裝潮未如預期，根據太陽能最新報價顯示，四大產品線中，多晶矽價格下跌0.18%、矽晶圓持平、電池下跌0.4%、模組下跌0.57%，法人表示，目前對太陽能族群投資評等維持「中立」，而太陽能股昨天（23日）除茂迪（6244）上漲外，其他幾乎都下跌。

法人表示，由於終端市場未能回溫，多晶矽（Poly）拉貨動能不強，加上矽晶圓廠農曆年期間幾乎停產，使得多晶矽還在消化多餘產能，至於矽晶圓（Wafer）則因廠商不願被砍價，農曆年間又停產，報價持續走平，而太陽能電池報價下跌0.47%，主因是部分廠商殺價競爭，模組報價也因部分廠商為搶得大型電站招標案訂單而報出低價，造成市場報價下滑。

業者表示，中國7月1日開始上網補貼電價的價格調降，原以為上半年將出現搶裝潮，但現在最大問題是，政府想先將輸電網建設做好，且官方對於併網申請的審核趨於嚴格，預計搶裝潮將不如2016年明顯。

台新投顧則說，美國總統川普欲廢除太陽能補貼政策，使得不確定因素增加，預期2017年全球太陽能裝置量會比2016年下滑，但2016年太陽能廠擴建產能逐漸開出，供給增加、需求減少，將使得報價上漲不易，對於沒有佈局電廠的業者來說，2017年恐將虧損，因此台新對太陽能產業看法維持「中立」評等。

研調機構集邦科技也指出，在市場預期心理激勵下，太陽能產品價格已搶先在1月調漲，但短期包括太陽能多晶矽晶圓及電池價格恐回跌，預估中國今年太陽能需求仍可望達到25GW規模，4-5月裝置潮的需求將集中湧現，屆時太陽能矽晶圓與電池價格應可望止穩。