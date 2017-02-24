台積電拚節能 每片晶圓減少用電21%
2017-02-24
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）是台灣用電大戶，面對台灣電力將吃緊，台積電共同執行長劉德音昨向供應商喊話，期許設備商和材料商能在每代先進製程初期就先投入與台積電共同研發，台積電也訂定2025年達到減少用電量目標，規劃每片晶圓減少用電量21%，新設備則將減少用電量30%，既有設備減少用電量約14%。
另外，昨有11家廠商獲得台積電頒發優良供應商，包括卓越表現獎為應用材料公司—技術合作；台灣先藝科技公司（原子層沉積設備）；荏原製作所（化學機械研磨及電鍍設備）；日立國際電氣公司（爐管設備）；科林研發公司（蝕刻設備）；富士電子材料公司（特用化學品及化學機械研磨原物料）；台灣豪雅光電公司 （光罩原物料）；信越化學工業株式會社（微影技術原物料）；信越半導體公司（晶圓原物料）；勝高科技（晶圓原物料）；慧盛材料公司（特用化學品）。
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