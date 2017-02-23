三汰-KY收購價至少57元

2017-02-23

〔記者陳柔蓁／台北報導〕汽車零件氣相抗氧化（VCI）防鏽技術商三汰-KY（4762），在櫃買中心要求下，昨以重訊公告收購價格不得低於董事會決議當日前1個月股票收盤價之簡單算術平均數，換言之，收購至少57元。

三汰-KY日前宣布即將下櫃，並告知下櫃後將以2180萬美元（折合6.75億台幣）代價，把旗下獲利主體售予美商Transcendia，換算每股只值35.82元，與現在的股價50元以上相比，有3成下跌空間，引發市場憂慮，隔天股價跌停鎖住。

根據三汰-KY昨日發佈的重大訊息，收購價格有3個：董事會前1個月均價、股東會前1個月均價、每股淨值，至於是哪個？則待4月28日股東會決議。

法人指出，現在櫃買中心令三汰-KY將公開收購價底線定在57元，是主管機關保護投資人所能做的最後一步。而公司把自己下櫃後的動態率先披露給投資人，讓資本市場立即反應，這樣的做法比較罕見。

櫃買中心監理部指出，下櫃一事屬於公司法中的重大決議事項，依規定須符合公司法的高門檻：股東半數出席、三分之二同意。觀察三汰-KY籌碼分佈，董監29.22%、外資30.15%、散戶40.63%。因為三汰-KY是下櫃後才把旗下獲利主體出售，2座廠的實地查核價是會如現在發佈的2180萬美元，或向上漲、向下折，主管機關不能干涉。