三汰-KY收購價至少57元
2017-02-23
〔記者陳柔蓁／台北報導〕汽車零件氣相抗氧化（VCI）防鏽技術商三汰-KY（4762），在櫃買中心要求下，昨以重訊公告收購價格不得低於董事會決議當日前1個月股票收盤價之簡單算術平均數，換言之，收購至少57元。
三汰-KY日前宣布即將下櫃，並告知下櫃後將以2180萬美元（折合6.75億台幣）代價，把旗下獲利主體售予美商Transcendia，換算每股只值35.82元，與現在的股價50元以上相比，有3成下跌空間，引發市場憂慮，隔天股價跌停鎖住。
根據三汰-KY昨日發佈的重大訊息，收購價格有3個：董事會前1個月均價、股東會前1個月均價、每股淨值，至於是哪個？則待4月28日股東會決議。
法人指出，現在櫃買中心令三汰-KY將公開收購價底線定在57元，是主管機關保護投資人所能做的最後一步。而公司把自己下櫃後的動態率先披露給投資人，讓資本市場立即反應，這樣的做法比較罕見。
櫃買中心監理部指出，下櫃一事屬於公司法中的重大決議事項，依規定須符合公司法的高門檻：股東半數出席、三分之二同意。觀察三汰-KY籌碼分佈，董監29.22%、外資30.15%、散戶40.63%。因為三汰-KY是下櫃後才把旗下獲利主體出售，2座廠的實地查核價是會如現在發佈的2180萬美元，或向上漲、向下折，主管機關不能干涉。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 美媒：北京修法限潛艦恐引美中核對峙
- 身心障盼共融遊具 新北2公園將試辦
- 推4年經發方案 蔡英文促國發會建立管考制度
- 供毒害命 刑期7年起跳
- 大雨洪患 舊金山一帶淹水 1萬4千人疏散
- 六月猛攻下身弱 男星作夢遭霸凌
- 2018台灣燈會 張花冠：水陸空高科技呈現
- 愛吃生冷10年不孕 中醫調理求子成功
- 喝起來怪怪的？ 中國桶裝水竟來自廁所自來水
- 聯發科併立錡傳內線交易 2人交保、11人請回
- 別再爬「黑山」！南投有法可開罰
- 法總統大選熱門候選人 極右派勒班幕僚涉貪被捕
- 余天成溺愛型老爸 都是"他"害的
- 自由廣場》部落公法人還要等多久？
- 《2016年全球人權狀況》仇恨恐懼主宰政治 川普等人被點名
- 延長下課多運動 雙龍國小再獲獎
- 大福彩 頭獎連48摃
- 鼓鼓不記仇嘎嘎 會主動打招呼
- 台東衛所、藥局檢收站 藥品一年回收179公斤
- 太平溪第一鐵路橋 拆除重建
- 崁頭厝自食其力 製售鳳梨醋籌錢
- 主場優勢？洪：所有矛頭都指向我
- 灌溉水變濁水 卓蘭百公頃農田遭殃
- 宜蘭城隍爺誕辰大拜拜 500桌吃熱鬧
- 自由廣場》給駐印度代表按個讚
- 自由廣場》這絕不是「抓耙子法」
- 玩尋寶闖民宅 偷線香被逮藏毒
- 浪琴復刻經典 現代實用精湛
- 《黑市價2億》鼓風機藏毒闖關 LUCY抓包
- 末代經典賽? 關鍵在美國隊
- 樹黨批馬公基地濫砍樹 海軍︰修剪
- 新竹棒球場原地重建 藍議員反對
- 《里長提案雨農國小做據點》教育局拒辦老人共餐 柯文哲：要利誘
- 合署辦公統籌警力 台南派出所整併啟動
- 曾是共產黨 中國配偶任新住民委員
- 炸台鐵傷24人 林英昌判30年
- 要禁披薩上放鳳梨 冰島總統引熱議
- 自由廣場》國立臺灣史前文化博物館來函
- 促進中高齡就業 勞動力發展署企業輔導團開跑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：三汰-KY收購價至少57元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分