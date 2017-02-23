聯發科併購立錡 傳內線交易
2017-02-23
〔記者謝君臨／台北報導〕上市半導體業聯發科（2454）併購立錡驚爆內線交易疑雲！檢調獲報，立錡前發言人么煥維經理，涉嫌於前年聯發科發布將收購立錡科技的重大訊息前，夥同鄭姓丈夫透過親友帳戶買立錡股票套利，擬制性獲利約300萬元；檢調昨搜索么女等人住所等10處，並以被告身分約談么女等8人，另傳喚5人作證，全案朝違反「證券交易法」方向偵辦。
聯發科於104年併購案4連發，陸續併下常憶、曜鵬、奕力、立錡，其中聯發科以子公司旭思併購立錡、子公司傑發科售予北京四維圖新科技等案，獲得「台灣併購金鑫獎」的3項大獎，與鴻海平分秋色，不料如今爆發內線交易疑雲。
立錡前發言人等遭搜索
檢調調查，104年9月7日，聯發科發布重大訊息，預定以每股195元公開收購立錡股權，第1階段收購35-51%，金額101-148億元，且所有相關法律程序完備後，將進一步取得立錡100%的股權，預計105年第2季完成，預估總收購金額近300億元。
事後，調查局接獲檢舉，指立錡前發言人么煥維經理，疑因職務關係早一步得知此利多消息，並涉嫌於104年8月底至9月7日間，夥同鄭姓丈夫利用家族親友帳戶買立錡股票套利，擬制性獲利約300萬元，報請台北地檢署指揮偵辦。
北檢昨指揮調查局幹員搜索么煥維等相關人住所等10處，並約談被告、證人共13人；截至昨晚6點，相關人陸續移送北檢，但么女及其丈夫仍於市調處初訊，尚未移送至北檢複訊，檢方經漏夜偵訊後，不排除對么女等人祭出強制處分。
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