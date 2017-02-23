| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
恆春「好嬸」慘死工寮破案！ 兇嫌是鄰居 NASA重大發現！ 7顆類地行星3顆疑似有生命
 首頁 > 財經

台紙委託書大戰 王貴增開砲

2017-02-23

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙經營權之爭委託書大戰正式開打，台紙昨公告委託書徵求資料，總經理余美玲代表的余派，獲得元大證券奧援，將透過元大證及全通、長龍、聯洲3大委託書徵求通路徵求委託書；董座簡鴻文則有國票證及兆豐證協助徵求。

不過，簡鴻文已提前於本週二發函給各券商，痛陳台紙將於3月13日召開的股東臨時會不合法、浪費資源，呼籲券商整合股東力量，不要將委託書資料送交民間委託書徵求業者，而是要送交國票證券。

但引發爭議的是，簡鴻文利用券商公會資源發函給各券商委託書業務窗口，並未事先獲得公會同意，也未知會各券商高層，因此惹惱不少券商老闆，也質疑他濫用券商個資。

批簡鴻文公器私用

為避免爭議擴大，昨日台紙前任總經理、現任券商公會監事召集人王貴增緊急出面，公開抨擊簡鴻文公器私用，呼籲所有證券同業從業人員應堅守立場，券商公會監事會也將對簡鴻文不當運用個資的情形展開調查。

王貴增昨日指出，他雖然曾擔任台紙總經理，但他是以「券商公會監事召集人」的身分公開發言，認為簡鴻文以公會理事長的名義，發函給各公司「經理」是不妥、不適當的，台紙的經營權之爭，「這是簡董與戴董二派間的問題」，他個人並未介入。

強調未介入二派間問題

3年前，簡鴻文與京城銀董座戴誠志及王貴增3人聯手，取得台紙經營權，隨後由王貴增出任總經理。王貴增雖交出不錯的成績單，卻因為身體不佳，去年卸下總經理職務，由戴誠志妻余美玲接任。

廣告
  • 台紙董座簡鴻文日前再發聲明，要求發言人交出「重訊金鑰」(圖：記者李靚慧攝)

    台紙董座簡鴻文日前再發聲明，要求發言人交出「重訊金鑰」(圖：記者李靚慧攝)

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台紙
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：台紙委託書大戰 王貴增開砲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.