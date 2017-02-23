台紙委託書大戰 王貴增開砲
2017-02-23
〔記者李靚慧／台北報導〕台紙經營權之爭委託書大戰正式開打，台紙昨公告委託書徵求資料，總經理余美玲代表的余派，獲得元大證券奧援，將透過元大證及全通、長龍、聯洲3大委託書徵求通路徵求委託書；董座簡鴻文則有國票證及兆豐證協助徵求。
不過，簡鴻文已提前於本週二發函給各券商，痛陳台紙將於3月13日召開的股東臨時會不合法、浪費資源，呼籲券商整合股東力量，不要將委託書資料送交民間委託書徵求業者，而是要送交國票證券。
但引發爭議的是，簡鴻文利用券商公會資源發函給各券商委託書業務窗口，並未事先獲得公會同意，也未知會各券商高層，因此惹惱不少券商老闆，也質疑他濫用券商個資。
批簡鴻文公器私用
為避免爭議擴大，昨日台紙前任總經理、現任券商公會監事召集人王貴增緊急出面，公開抨擊簡鴻文公器私用，呼籲所有證券同業從業人員應堅守立場，券商公會監事會也將對簡鴻文不當運用個資的情形展開調查。
王貴增昨日指出，他雖然曾擔任台紙總經理，但他是以「券商公會監事召集人」的身分公開發言，認為簡鴻文以公會理事長的名義，發函給各公司「經理」是不妥、不適當的，台紙的經營權之爭，「這是簡董與戴董二派間的問題」，他個人並未介入。
強調未介入二派間問題
3年前，簡鴻文與京城銀董座戴誠志及王貴增3人聯手，取得台紙經營權，隨後由王貴增出任總經理。王貴增雖交出不錯的成績單，卻因為身體不佳，去年卸下總經理職務，由戴誠志妻余美玲接任。
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