6月16日召開股東會 彰銀︰不會讓外界失望
〔記者盧冠誠、吳佳蓉／台北報導〕彰銀（2801）今年股東會敲定6月16日召開，並將進行董事改選，對於相關議題，彰銀董事長張明道昨以「會把工作做好，不會讓外界失望」，暗示財政部領導的公股陣營，仍將盡力徵求委託書並爭取應有的董事席次。
財政部高層官員表示，財部立場很明確，會依法積極維護公股、彰銀員工及客戶權益。雖然基於行政院指示，財部與台新仍有官司判決未定，且財部作為公部門，不適宜自行出面徵求委託書，但已委託國庫署公股小組盡力去做，共同爭取各方委託書，近年彰銀績效明顯成長，有目共睹，有信心可繼續獲得股東支持。
2014年12月彰銀改選6席一般董事、3席獨立董事，在財部積極徵求委託書下，公股陣營取得壓倒性勝利，拿下4席一般董事、2席獨董，彰銀宣告變天，台新金（2887）失去經營權後，當年認列投資損失近150億元。
彰銀主管表示，財部拿回經營權後，彰銀已有許多明顯改變，若觀察近10年本業獲利走勢，可發現近2年特別陡峭（成長率高），且客戶「黏著度」也提高很多。
彰銀去年繳出稅前盈餘140.83億元優異成績單，逆勢創下歷史新高，張明道表示，期盼今年獲利可比去年好，並與台灣GDP（國內生產毛額）同步成長；去年有42%盈餘來自海外分行及國際金融業務分行（OBU）的貢獻，今年希望能提升至45%。
「到彰銀一定看得到未來！」張明道說，有志來銀行工作的民眾，到彰銀一定是正確選擇，彰銀是一家幸福企業。彰銀主管補充，今年規劃招募300-350名優秀行員，涵蓋一般行員、法務、IT（資訊科技）、理專、客服等。
展望2017年，張明道指出，景氣已於去年第4季落底，今年可望緩步復甦，但整體來看，不確定性仍高，尤其是美國總統川普本身就是一隻大的黑天鵝，還可能不時會生出小黑天鵝。
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