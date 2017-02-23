日媒︰台積電擬競標東芝記憶體股權
2017-02-23
〔編譯王惠慧／綜合報導〕「日刊工業新聞」週二報導，傳台積電可能有意投資東芝分拆出來的快閃記憶體新公司，藉此鞏固雙方合作，成為繼蘋果、微軟之後另一新追求者；對此，台積電表示，不對市場傳言做出評論。
台積電不評論市場傳言
東芝公司將在本月24日重新招標，出售旗下快閃記憶體事業過半股權，使得以海外企業為主的競標者陸續冒出，外界更加關注東芝的動向；「日刊工業新聞」指出，以目前檯面上的競標者來看，包括晶片商、IT及半導體代工業者，形成「對抗南韓三星電子的陣線」。
報導指出，三星電子去年成立獨立晶圓代工單位，使得三星與台積電之間的關係愈趨緊張，也讓台積電萌生對抗三星的想法；先前日媒羅列欲競標的公司包括鴻海、南韓SK海力士、美國美光科技（Micron）、威騰電子（WD），以及私募基金貝恩資本（Bain Capital）銀湖集團（Silver Lake Partners），也先後傳出蘋果及微軟有興趣。
東芝不讓單一公司掌經營權
報導引述東芝高層說法，「在出售條件調整以後，資金雄厚的跨國企業也陸續前來詢問」；東芝一開始預定出售快閃記憶體事業不到20%股權，目前則希望保有約3分之1，可能將股權分別以少部分出售給不同公司，試圖不讓單獨一家公司掌握經營權。
根據半導體研調機構DRAMexchange數據，在快閃記憶體方面，三星電子市占率達36.3%、東芝占20.1%、威騰電子16.1%，SK海力士及美光則分占10.6%、10.3%；業界人士認為，包括蘋果等美國企業，並不樂見三星獨占快閃記憶體市場鰲頭，因此透過與其他公司共同掌握東芝新公司股權，「或許也有防禦的意圖」。
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