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應材總裁︰中國半導體仍落後 台灣保持領先地位

2017-02-23

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球設備龍頭廠應用材料總裁蓋瑞．狄克森（Gary Dickerson）昨指出，中國目前在半導體業還跟在產業後面，他對台灣不管在技術、人力資源等方面都很有信心，台灣廠商將會持續居領導地位，也會持續成長；他並對產業前景展望樂觀，預期10及7奈米的晶圓製程、有機發光二極體（OLED）技術等5大轉折與發展動能。

狄克森並認為，科技技術創新速度越來越加速，加速的改變來自半導體，台灣就是半導體的基礎來源，應材是全球性企業，與台灣業界合作密切，目前在台灣有2000名員工，在台有生產製造與研發能力，去年代工設備出貨10億美元、200家供應商，預期今年市場持續成長，應材在台業務也會持續擴大。

10、7奈米晶圓製程動能強

對於中國積極發展半導體業，狄克森表示，中國目前發展還跟在產業後面，非領先地位，但卻是全世界成長最快的市場，預期應材今年營收來自中國將達26億美元，比2015年半導體營收增長2倍、服務與顯示器營收則各成長50%；應材在台灣或中國等全球各地都有佈局，也同樣都會給客戶最大的支援。

今年是應用材料創立的50週年，狄克森今天將出席台積電供應鏈論壇與代表領獎，他昨首度與台灣媒體進行圓桌會議；他信心十足指出，應材4年前在營運策略進行重大調整，聚焦半導體與顯示器領域，大舉投入研發，研發支出從2012年的10億美元擴增到今年達15.5億美元，反映在營運績效，繼去年營運創新高，預期今年仍會有創新高紀錄，將聚焦5大技術轉折與發展動能，包括10與7奈米的晶圓製程技術、3D NAND快閃記憶體、圖樣成形、先進顯示器技術、中國發展。

今年全球市場可望增5%

狄克森預期，今年全球半導體設備市場可望成長5%，應用材料整體營運成長將可超越整體市場水準，其中服務業務可望年成長10%，半導體將年成長20%，顯示器更將可成長50%。他並說，5大技術變革推動應材的發展，對應材帶來很好發展利基，可說應材時代來臨。

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  • 全球設備龍頭廠應用材料總裁蓋瑞．狄克森（Gary Dickerson）。（記者洪友芳攝）

    全球設備龍頭廠應用材料總裁蓋瑞．狄克森（Gary Dickerson）。（記者洪友芳攝）

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